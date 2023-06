Any Given Day: veröffentlichen brandneue Single / Video „Get That Done“

Die Metal-Schwergewichte Any Given Day aus dem Herzen des deutschen Ruhrgebiets haben ihre brandneue Hit-Single Get That Done veröffentlicht, die ab sofort weltweit über Arising Empire erhältlich ist!

Ein hochoktaniger Metalcore-Track, der darauf abzielt, dein inneres Biest zu entfesseln und alles in deinem Leben zu überwinden.

„We’ve got nothing to lose

We keep it real in our hearts

We are the last of the true

We’re gonna Get That Done“

Andy (Gitarrist und Produzent):

„Get That Done ist mehr als nur ein Song – es ist unsere Hymne, die unsere Einigkeit, Entschlossenheit und unseren Hunger nach Größe widerspiegelt. Seit unserer allerersten Show ist es unser Schlachtruf, der uns auf jeder Bühne und auf jeder Reise vorwärts treibt.

Er erinnert uns daran, dass wir die Kraft haben, jedes Hindernis zu überwinden, der Welt unseren Stempel aufzudrücken und das Feuer in anderen zu entfachen. Gemeinsam sind wir eine unaufhaltsame Kraft!

Lasst also die Welt unsere Hymne hören und schließt euch uns an, wenn wir uns erheben, um Get That Done zu erreichen.“

Jetzt Get That Done anschauen!

Erlebt Any Given Day live an den folgenden Terminen:

European Summer 2023

23.06. Ysselsteyn, NL – Jera On Air

21-22.06 Dieburg, DE – Traffic Jam

04.08. Cologne, DE – Live Music Hall *

13.08. Amsterdam, NL – Melkweg *

19.08. Karlsruhe, DE – Substage *

25.08. Tennenbronn, DE – Metal Acker

* w/ Heaven Shall Burn

Schiere Klanggewalt, echte Emotionen und ein einzigartiger und frischer Blick auf moderne Heavy-Musik sind das, was Any Given Day für sich beanspruchen und wie kein anderer schaffen.

Mehr Infos zu Any Given Day bekommt ihr hier:

Any Given Day sind:

Dennis Diehl – Vocals

Andy Posdziech – Gitarre

Dennis Ter Schmitten – Gitarre

Michael Golinski – Bass

Leon Stiller – Schlagzeug

