Fifth Angel: Video zur neuen Single „We Are Immortal“ veröffentlicht

Die US-Metal-Legenden Fifth Angel haben ein Musikvideo zum Song We Are Immortal aus ihrem brandneuen Studioalbum When Angels Kill veröffentlicht, das am 16. Juni über Nuclear Blast Records erschienen ist.

Mit We Are Immortal feiern die mächtigen Fifth Angel die Veröffentlichung ihres vierten Albums When Angels Kill, ein fast 70-minütiges Konzeptalbum, das bis zum Rand gefüllt ist mit mitsingbaren Refrains, massiven Riffs und epischen Melodien. Ein Muss für Fans von Iron Maiden, Queensrÿche, Dio und anderen Genre-Größen.

Schlagzeuger und Produzent Ken Mary sagt dazu: „Wir sind stolz darauf, endlich When Angels Kill veröffentlichen zu können, ein Konzeptalbum, an dem wir über zwei Jahre gearbeitet haben. Es ist unser viertes Album und vielleicht das wichtigste Album, das wir bisher gemacht haben. When Angels Kill verwebt neue Songs mit Themen, Songtiteln und sogar einigen lyrischen Inhalten der letzten drei Alben zu einer zusammenhängenden und spannenden Geschichte über Tyrannei, Liebe, Verrat und Überleben. Wir glauben, dass dies das erste Mal ist, dass dies versucht wurde, zumindest soweit wir wissen, und wenn man mehr darüber erfahren möchte, was in der Geschichte passiert ist, kann man sogar zurückgehen und sich die älteren Alben anhören, auf die Bezug genommen wird, um ein klareres Bild zu bekommen. Dies ist die Art von Platte, die man viele Male anhören kann und trotzdem jedes Mal etwas Neues aufschnappt. Wir hoffen, dass die Leute sich darauf einlassen werden!“

Das atmosphärische Video, bei dem Lance Gergar Regie führte, fängt den dunklen und doch optimistischen Ton des Songs brillant ein, indem es die Band nur mit spärlichem gelben Gegenlicht beleuchtet, das sie wie einen Hoffnungsschimmer in der alles verschlingenden Dunkelheit erstrahlen lässt.

Ken Mary kommentiert: „Wir freuen uns sehr, das dritte Video und den dritten Song aus dem neuen Fifth Angel-Konzeptalbum When Angels Kill zu veröffentlichen. We Are Immortal enthüllt den nächsten Teil der Geschichte, die einem globalen Tyrannen folgt, der die Zerstörung auf jeden losgelassen hat, der sich ihm widersetzt. Viele der Oppositionellen sind inzwischen ausgelöscht worden, und We Are Immortal ist ein Lied des Widerstands und des Trotzes im Angesicht überwältigender Chancen und der dunkelsten Stürme. Das Lied offenbart den Mut und die Furchtlosigkeit der jungen Überlebenden, die bereit sind, sich allem zu stellen, was als Nächstes kommen mag. Und um herauszufinden, was als Nächstes kommt, sollte man sich das Vinyl-Doppelalbum kaufen, einen Abend daraus machen und sich hinsetzen, um diesen 70-minütigen Audio-‚Film‘ zu genießen!“

Seht euch das Musikvideo zu We Are Immortal hier an:

Kauft oder hört das Album When Angels Kill hier rein:

Mehr Info über Fifth Angel und ihrem neuen Album When Angels Kill bekommt ihr hier:

Fifth Angel-Line-Up bei When Angels Kill

Steve Carlson – Gesang

Ken Mary – Schlagzeug

John Macko – Bass

Ed Archer – Gitarren

Steve Conley – Gitarren

Jim Dofka – Leadgitarren

Fifth Angel online:

