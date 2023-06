Svart Records: veröffentlicht im Oktober eine Compilation mit den verlorenen Schätzen des finnischen Speed- und Thrash-Metal

Die Wurzeln des rasanten Thrash Metal reichen bis in die frühen und mittleren 80er-Jahre zurück. Es dauerte nicht lange, bis die Wellen, die von den Küsten Kaliforniens, Mitteleuropas und des Vereinigten Königreichs ausgingen, auch Finnland hart trafen. Die Wegbereiter des finnischen Thrash Metal jener Zeit waren Stone aus Kerava, aber die gesamte Szene, die unter der Oberfläche brodelte, war für ein so kleines Land überraschend lebendig. Wie ein altes Sprichwort besagt, gab es in den späten 80er Jahren keine einzige Stadt in Finnland ohne eine Speed-Metal-Band.

Diese Dutzende – oder besser gesagt Hunderte – temperamentvoller Bands, die von der langhaarigen Jugend gegründet wurden, blieben nicht nur in den Kellern der Elternhäuser. Schon bald organisierten die Jugendzentren aller Bezirke und aufgeschlossene Lokale wie das legendäre Lepakko in Helsinki wilde Speed- und Thrash-Metal-Gigs. Studios, die von erfahrenen Musikern wie Timo Tolkki von Stratovarius betrieben wurden, waren von hungrigen jungen Bands ausgebucht, die ihre zukünftigen Metal-Klassiker aufnehmen wollten. Viele Bands veröffentlichten 7″-Singles und Demobänder in Eigenregie oder mit Unterstützung einer Plattenfirma, doch die meisten von ihnen blieben während der goldenen Ära der achtziger Jahre dauerhaft im Demo-Stadium.

Svart Records veröffentlicht im Oktober eine Zusammenstellung der absoluten Top-Songs aus diesen gesuchten, lange verschollenen Demobändern und Singles auf Vinyl und CD. No Future, No Past – Finnish Speed & Thrash Metal Explosion vereint die stärksten, seltensten und obskursten finnischen Metal-Tracks aus den Jahren 1986-1992.

Die Hintergründe der Bands, die auf der Compilation vorgestellt werden, unterscheiden sich stark voneinander. Vendetta und Damage entstanden aus der Asche der früheren Hardcore- und Punkbands ihrer Mitglieder. A.R.G. und Catalepsy bekamen schnell einen Fuß in die Tür von Plattenfirmen wie Poko Records und Megamania, während andere Metal-Bands aus dieser Zeit einfach wieder verschwanden. Nachdem einige Jahrzehnte vergangen waren, hielten es einige Bands für angebracht, ihre Karrieren neu zu starten, Sacred Crucifix und The Hirvi sind Beispiele für solche Comeback-Künstler.

Svart Records wird No Future, No Past – Finnish Speed & Thrash Metal Explosion 1986-1992 am 13. Oktober 2023 veröffentlichen. Erhältlich sind 2LP graues Vinyl (limitiert auf 250 Stück), 2LP schwarzes Vinyl und CD. Die Compilation ist vollgepackt mit 18 remasterten Tracks reinen finnischen Metal-Chaos und wird von einem Booklet begleitet, das Bandgeschichten, Fotos und Songdetails enthält.

No Future, No Past: Finnish Speed & Thrash Metal Explosion 1986-1992 Tracklisting:

A-Seite

1. A.R.G.: Pesticide

2. Chorea: Vultures

3. Menticide: Enforcer

4. Outrage: Deflowered Soul

5. Lycantrophy: Dismemberment Of Sanity

B-Seite

1. Sacred Crucifix: Realms of Darkness

2. Mayhem: Die Drunk

3. Mengele: Few Lines And Tones About Dr. Mengele And His Railway Selections

C-Seite

1. Vendetta: No Future, No Past

2. Hammerhead: Legal Security Act

3. Brainwash: Brainwash

4. Damage: Sons Of Mother Earth

5. Crashed: This Man

D-Seite

1. The Hirvi: Satan’s Back

2. Catalepsy: Why?

3. Tetragon: For The Jackal’s Sake

4. Terrific Verdict: No Return

5. Morphosis: Sick Standard Of Living

13.10. V/A: No Future, No Past – Finnish Speed & Thrash Metal Explosion 1986–1992 2LP/CD

Vendetta: No Future, No Past (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=4rnvD_KDsS8

Menticide: Enforcer (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=CLHUTxRAh9Q