Sorcerer: kündigen viertes Studioalbum für den Herbst an

Sorcerer – die epischen Doom-Metal-Legenden aus Schweden werden diesen Herbst ein neues Studioalbum veröffentlichen. Es wird ihr 4. Album für Metal Blade Records sein, ein Nachfolger des von der Kritik hochgelobten Lamenting of the Innocent, das im Mai 2020 veröffentlicht wurde.

Die Band schloss die Aufnahmen bei SolnaSound Recordings diesen Monat ab. Wie bei den Vorgängeralben wurde das Album von Sorcerer und ihren langjährigen Mitarbeitern Conny Welén (Co-Produzent) und Ronnie Björnström (Mixing/Mastering) produziert.

Gitarrist Kristian Niemann sagt über das Album und was man von ihm erwarten kann: „Ich weiß, dass jeder sagt, dass ihr neues Album das beste ist, was sie je gemacht haben, also werde ich das nicht sagen. Es ist schneller, langsamer, härter, melodischer, aggressiver, sanfter, schreddernder, pompöser und grandioser als alles, was wir bisher gemacht haben, alles zur gleichen Zeit.

Jeder hat sein Bestes gegeben, und wir haben die besten Songs geschrieben, die wir schreiben konnten. Wir sind wahnsinnig stolz darauf. Es ist ein neues Kapitel für Sorcerer, ein neuer Anfang, wenn man so will. Wir hoffen, dass es euch gefällt“.

Das Veröffentlichungsdatum, das irgendwo im Herbst 2023 zu erwarten ist, wird bald bekannt gegeben!

Sorcerer – Line-Up:

Anders Engberg, Gesang

Kristian Niemann, Gitarre

Peter Hallgren, Gitarre

Justin Biggs, Bass

Richard Evensand, Schlagzeug

Sorcerer online:

https://www.facebook.com/sorcererdoom