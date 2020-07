Destruction: neues Album „Born To Thrash – Live In Germany“ out now

Am Freitag erschien Born To Thrash – Live In Germany, das neue Livealbum der deutschen Thrash-Titanen von Destruction. Die Band bringt damit den Festivalsommer zu euch nach Hause und feiert mit dem Projekt, das Sänger und Bassist Schmier als „spontanste Idee, die wir je realisiert haben“ bezeichnet, eine Premiere, die den aktuellen Umständen entgegen kommt.

Die Party.San Show wurde spontan aufgezeichnet und bietet nun allen Fans die Möglichkeit Destruction live zu erleben, die bisher noch nicht die Chance dazu hatten.

Schmier dazu: „Die spontanste Veröffentlichung unserer Bandgeschichte ist nun vollbracht. Sie zeigt die aktuelle Bandbesetzung ungeschönt und auf eine ehrliche Art und Weise. Ein Livealbum ist heutzutage irgendwie aus der Mode, aber dieses sichert vielleicht die Zukunft der Band! Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese unkonventionelle Idee zum Überleben der Band unterstützt haben. Wir werden in einigen Jahren auf diese Veröffentlichung aus anderen Blickwinkeln und aus Dankbarkeit zurückblicken. Vielen Dank für eure Unterstützung & bleibt gesund!“

Als ganz besondere Überraschung haben die Jungs bei den Digipak- und Vinylversionen in Schwarz, Rot, Transparent und Picture Vinyl eine herausnehmbare Weltkarte beigelegt, auf der sich die Fans in einer zuvor angelegten Aktion eintragen und ihre erste Destruction Live-Erfahrung verewigen konnten. Damit ist jeder einzelne Fan Bestandteil dieses besonderen Releases, das überall erhältlich ist.

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

Tourdaten 2020:

Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)

28-Nov-2020 Waregemse Metal Day – Waregem Belgium (Destruction & Warbringer only)

29-Nov-2020 Dynamo – Eindhoven Netherlands

30-Nov-2020 Kesselhaus – Wiesbaden Germany

02-Dec-2020 The Dome – London UK

03-Dec-2020 Academy 3 – Manchester UK

04-Dec-2020 Dolan’s Warehouse – Limerick Ireland

05-Dec-2020 Voodoo Lounge – Dublin Ireland

06-Dec-2020 Slay – Glasgow Scotland

08-Dec-2020 Petit Bain – Paris France

09-Dec-2020 Santana 27 – Bilbao Spain

10-Dec-2020 RCA Club – Lisbon Portugal

11-Dec-2020 Sala But – Madrid Spain

12-Dec-2020 Salamandra – Barcelona Spain

13-Dec-2020 Le Grillen – Colmar France

15-Dec-2020 Bi Nuu – Berlin Germany

16-Dec-2020 U Bazyla – Poznan Poland

17-Dec-2020 Vaudeville – Lindau Germany

18-Dec-2020 Legend Club – Milan Italy

Weitere Informationen:

