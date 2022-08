Diamond Head: „Lightning To The Nations (The White Album)“ [Remastered 2021] erscheint am 30.09.2022

Als Diamond Head Lightning To The Nations vor mehr als 40 Jahren herausbrachten, haben nur wenige die Wichtigkeit voraussagen können, die sich hinsichtlich der neuen Heavy Metal Welle und ihrem Sound ergab. Vollgepackt mit Riffs wurde Lightning To The Nations zu einem der wichtigsten Katalysatoren für die Bewegung, die sich New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM) nannte.

“Wir haben einfach nur instinktiv unsere Songs geschrieben”, erklärt Mitbegründer und der Lord der Riffs, Brian Tatler “wir hatten ganz sicher einen einzigartigen Stil. Alles was wir machten, ergab zusammen unseren eigenen Heavy Metal Sound.”

Lightning To The Nations (The White Album) [Remastered 2021] ist die ultimative Version dieses ultimativen Albums, welches am 30. September 2022 über Silver Lining Music veröffentlicht wird. Gefeatured wird das Originalalbum von den ¼ Inch Master Tapes bei dem Lars Ulrich Brian Tatler geholfen hat, sie 1990 wieder zu entdecken. Es sind ebenso alternative Mixe der Klassiker Lightning To The Nations, The Prince, Sucking My Love, Am I Evil? und Sweet And Innocent auf dem Album, die vorher noch nicht veröffentlicht wurden oder die man hören konnte. Es kommt mit einem brandneuen Cover Artwork, das Brain Tatlers Idee aufgreift, den The Lightning God zu zeigen.

“1990 war das zehnte Jubiläum des NWOBHM und Lars Ulrich und Geoff Barton stellten das Doppelalbum New Wave Of British Heavy Metal ‘79 Revisited zusammen, das dann bei Phonogram Records herauskam. Es war Lars, der es sich zur Aufgabe machte, die Master Tapes zu finden“, erzählt Brian. “Er erzählte mir, dass er oft Mitglieder von Bands angerufen hat, die sie gern auf dem Album hätten und jedes Mal am anderen Ende des Telefons Verwirrtheit zu hören war: Wer? Lars Ulrich? Von Metallica? Fuck off!’ Als Lars mich anrief, sagte ich ihm, dass die Original ¼ Inch Master für Lightning To The Nations nicht zu finden sind, das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, war, als wir sie an einen Typ namens Horgi bei Woolfe Records vor Jahren geschickt hatten. Jener Horgi hat die Tapes nie zurückgeschickt. Lars hat daraufhin jemandem von seinem deutschen Metallica Label gebeten, ihn mal zu besuchen… Die Tapes kamen dann zurück als Phonogram damit fertig war, Lars machte sicher, dass dies passierte und ich habe sie jetzt sicher verwahrt“.

“Ich kann mich nicht mehr erinnern, was uns zu Lightning To The Nations inspiriert hat”, sagt Tatler. “Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es irgendeinen Song einer anderen Band gibt, der so ähnlich ist und das ist schon mal eine Aussage. Sean hat den Titel von einem Gemälde, dass er in einem Kunstbuch gesehen hat und dachte, das wäre ein guter Beitrag. Als wir den Song fertig hatten, wurde es der Titeltrack und der Song ist immer noch in unserem Live Set – und das nach mehr als 40 Jahren“.

Lightning To The Nations (The White Album) [Remastered 2021] kommt als Doppel CD, als Deluxe 180 Gramm Gatefold dreifach Vinyl Edition mit dem remasterten Originalalbum, den verlorenen Mixen und Bonustracks. Es gibt auch eine einfache Vinyl Edition nur vom remasterten Album, ebenso mit 180 Gramm. Und natürlich gibt es alles als Stream und Download. 24 Std Vorab-Presale exklusiv über den D2C Record Store der Band: hier.

In Herbst werden Diamond Head einige Shows spielen als Special Guest von Saxon auf der Seize The Day Welt Tour.

4. Oktober – Hannover, Capitol

6. Oktober – Berlin, Admiralspalast

7. Oktober – München, Muffathalle

8. Oktober – Offenbach, Capitol

Tickets: https://www.saxon747.com/tour

Lightning To The Nations (The White Album) [Remastered 2021] Tracklist:

1. Lightning To The Nations

2. The Prince

3. Sucking My Love

4. Am I Evil?

5. Sweet And Innocent

6. It’s Electric

7. Helpless

8. Lightning To The Nations (Lost Original Mix)

9. The Prince (Lost Original Mix)

10. Sucking My Love (Lost Original Mix)

11. Am I Evil? (Lost Original Mix)

12. Sweet And Innocent (Lost Original Mix)

13. Bonus Tracks:

14. Shoot Out The Lights

15. Streets Of Gold

16. Play It Loud

17. Waited Too Long

18. Diamond Lights

19. We Won’t Be Back

20. I Don’t Got

Diamond Head Line-Up:

Rasmus Bom Andersen – Vocals

Brian Tatler – Lead, Rhythm Guitars

Karl Wilcox – Drums

Andrew “Abbz” Abberley – Rhythm, Lead Guitars

Diamond Head 1980 Line-Up:

Sean Harris – Vocals

Brian Tatler – Guitar

Duncan Scott – Drums

Colin Kimberley – Bass

