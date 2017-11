Die Apokalyptischen Reiter – Der Rote Reiter Tour 2017 + Support Motorowl am 18.11.2017 in der Essigfabrik Köln

Band: Die Apokalyptischen Reiter

Vorband(s): Motorowl

Ort: Essigfabrik, Siegburger Str. 110, 50679 Köln

Datum: 18.11.2017

Kosten: 30 € VK, 35 € AK

Genre: Metal, Psychedelic Doom, Stoner Doom

Besucher: ca. 1000

Veranstalter: Headline Conzerts http://www.headlineconcerts.de/

Link: http://essig-fabrik.de/events/die-apokalyptischen-reiter/

Setlisten:



Motorowl

Die Apokalyptischen Reiter

1. OM Generator

2. White Horse

3. Spiritual Healing

4. Atlas

5. Old Mans Maze

6. The Highest City Pt. 1

7. New Song (unveröffentlicht)

1. Intro

2. Wir Sind Zurück

3. Es Wird Schlimmer

4. Der Adler

5. Der Seemann

6. Reitermania

7. Auf Und Nieder

8. Drum Show

9. Der Rote Reiter

10. Geopfert

11. The Fire

12. Hört Mich An

13. Gituar Solo

14. Elfriede

15. Der Kleine Wicht

16. Herz In Flammen

17. Franz Weiss

18. Auf Die Liebe

19. We will never Die

20. Smell Of Death

21. Ich Bin Weg

22. Revolution

23. Vom Ende Der Welt

24. The Great Experience …

25. Wir Reiten

26. Sonne

27. Outro

Reitermania – Die Apokalyptischen Reiter sind heute angesagt. Also geht es ab in die Essigfabrik nach Köln. Ich bin so ca. 20 Minuten vor Konzertbeginn da. Ein Problem ist hier das Parken. Vor und neben der Essigfabrik – überall absolutes Parkverbot. Wobei dort bereits einige PKW geparkt sind. Ich frage andere angekommene Fans, wie es mit dem Parken aussieht. Ich höre verschiedene Aussagen. Teilweise ist es den Leuten nicht aufgefallen, dass sie im Parkverbot stehen. Entsetzt wird der PKW weggefahren. Anderen ist es egal, weil man nicht weiß, wo man sonst parken soll und es schon nichts passieren wird. Andere haben bei vorhergehenden Konzerten bereits hier geparkt und es ist bisher noch nie etwas geschehen. Also dann doch den PKW im absoluten Parkverbot (in Ermangelung an sonstigen Parkmöglichkeiten) abgestellt und auf Risiko gesetzt. Es wurde an diesem Abend kein PKW abgeschleppt, also Glück gehabt!

Besonders freue ich mich auf die Vorband Motorowl. Die sympathischen Jungs aus Thüringen mit ihrer eigenen Interpretation von Stoner / Psychedelic Doom konnte ich mir dieses Jahr bereits beim Rockfestival in Rengsdorf ansehen (hier). Dort hatten sie mich mit ihrer Musik bereits mächtig beeindruckt. Durch das Interview mit Gitarrist / Sänger Max (hier) wusste ich ja schon, dass sie auf der Tour der Apokalyptischen Reiter den Support machen. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.

Mit etwas Verspätung beginnen dann Motorowl ihren Part als Support von den Apokalyptischen Reitern. Eigentlich passt die Musik ja nicht so richtig zu dem, was die Apokalyptischen Reiter später auf der Bühne machen werden. Aber das, was Motorowl da auf der Bühne bringen, ist so geil, dass auch die allermeisten Reiter Fans darauf voll abgehen. Es ist wahnsinnig voll heute in der Essigfabrik. Ich denke wenn nicht ausverkauft, dann müssten doch mindestens 1000 Leute da sein. Das dürfte auch für die junge Band aus Thüringen ein besonderes Erlebnis sein, vor so großem Publikum zu spielen. Und so wie sie hier abrocken, scheint es sie wirklich anzutörnen. Nach der Show erfahre ich von Bassist Tim, dass das Konzert in der Hamburger Markthalle mit ca. 1200 Leuten sogar ausverkauft war.

Motorowl ballern uns heute Abend die Songs ihres ersten Albums Om Generator von 2016 um die Ohren. Mit dem Titelsong Om Generator beginnt ihr Set und es endet mit Norma Jeane, der ebenfalls wie der vorletzte Song noch nicht veröffentlich ist und hoffentlich auch auf dem neuen Album drauf sein wird, welches dann voraussichtlich 2018 wieder bei Century Media erscheinen wird. Motorowl live – das ist der pure Wahnsinn. Kraftvoller Sound, der seine Grenzen sucht. In den Stücken geht es auch mal richtig ab. Man denkt, die Band hat den Song irgendwie verlassen, dann kommen alle Bandmitglieder wieder gewaltig zum Song zurück. So wie man es früher teilweise von Krautrockbands kannte. Auf der Bühne ist die Präsenz vor allem von Sänger Max und von Keyboarder / Organist Daniel sichtbar. Daniel hämmert auf sein Instrument permanent ein. Ich weiß nicht: Ist es Hass oder Liebe zu seinem Instrument? Wahrscheinlich Hassliebe :-). Gitarrist Vinzenz glänzt mit klasse Soloeinlagen. Der Sound reißt den Hörern regelrecht die Ohren auf. Zwischendurch erscheinen die Apokalyptischen Reiter, nur mit Unterhosen und Bier bekleidet, auf der Bühne. Stimmung ist auf der Bühne und vor der Bühne angesagt. Klasse Einstieg in den heutigen Abend.

Nach dem kurzen Umbau dann der Auftritt der Apokalyptischen Reiter. Raunen und Beifall im Publikum. Ohne gespielt zu haben, haben sie ihr Publikum bereits auf ihrer Seite. Da kann ja dann nichts passieren, oder? Doch, da passiert was: Stimmung pur auf der Bühne und vor der Bühne! Wir Sind Zurück, so der Titel des ersten Songs. Ja die Apokalyptischen Reiter sind zurück, so ihr Statement. Die, die sie vergessen, oder abgeschrieben haben, sollten sich auf was gefasst machen. Die Apokalyptischen Reiter zeigen heute Abend, was deutschsprachiger Metal sein kann. Eindrucksvoll, stark und schnell. In Windeseile reiten Sie durch ihre Setlist. Da gibt es kaum ein Verschnaufen. Ihre Fans sind begeistert und danken es ihnen.

Natürlich bekommt das Volk vor der Bühne auch Songs zum Mitgrölen, wie zum Beispiel Auf und Nieder. Solche Sachen dürfen genauso wenig fehlen wie richtige Kracher in Rammsteinmanier à la Es Wird Schlimmer, oder folkgeschwängerte Songs wie Seemann. Alles wird bereitwillig bei den Fans angenommen. Es ist auch ein toller Mix, den die Band auf der Bühne bringt. Die Fans mögen es und die Apokalyptischen Reiter zeigen eine famose Show, sowohl für das Auge als auch für das Ohr ein Genuss. Auf Und Nieder, das Leben ist Musik, es braucht neue Lieder, so der Refrain des Songs Auf Und Nieder. Genau das ist es, die Apokalyptischen Reiter zeigen am heutigen Abend ein großes Reservoir an alten und neuen Liedern. Auch an verschiedenen Stilen wie Black Metal, Death Metal, Thrash Metal, Power Metal, Rock und Folk. Sänger Daniel „Fuchs“ Täumel taumelt selbstsicher und perfekt über die Bühne. Sehr oft steht er auf einem der vorderen Monitore, hebt die Hand oder reckt die Faust und animiert die Jünger im Publikum zum Mitmachen. Klasse Bühnenpräsenz. Im Hintergrund meist Mark „Dr. Pest“ Szakul, ganz in SM Aufmachung, der durch seine Aufmachung bereits einen recht auffälligen Part hat. Volkmar „Volk-Man“ Weber und Adrian „Ady“ Vogel an Bass und Gitarre wechseln öfter mal die Seiten (nicht Saiten) und sind so auch ständig in Bewegung, was sehr gut zu den Songs passt. Die Band hat die ganze Zeit eine klasse Interaktion mit dem Publikum, welches auch schon einmal den Refrain eines Liedes singen muss.



Daniel „Fuchs“ Täumel ist immer wieder zu einem Späßchen aufgelegt. Es ist ein sehr kurzweiliger Abend heute in der Essigfrabrik. Übrigens Interaktion: Vor dem Song Revolution werden sämtliche Leute aus dem Equipment bis hin zum Merchverkäufer vorgestellt. Ganz große Aktion, finde ich. Beim Song Revolution schwenkt Daniel „Fuchs“ Täumel eine riesige Fahne mit der Aufschrift „Motorowl sucks“und die Jungs von Motorowl erscheinen noch mal auf der Bühne. Zum Finale mit dem Song Sonne dürfen dann noch drei Fans auf die Bühne, die auch gleich wissen, was ihnen bevorsteht. Sie dürfen sich die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen und haben sichtlich Freude dabei.

Dann ist aber auch irgendwann mal diese geile visuelle und musikalische Show am Ende. Für mich schon fast etwas mehr als nur ein Konzert. Ich glaube das Wort Show passt am ehesten. Hier ist alles perfekt inszeniert und nichts dem Zufall überlassen, trotzdem alles ein super Livefeeling. Mit dem letzten Stück geht nicht nur die heutige Show zu Ende, sondern auch die komplette Tour. Es dauert noch recht lange, bis sich die Halle mit ihren ca. 1000 Besuchern leert. Viele Fans bleiben noch eine Weile, um das eben Erlebte Revue passieren zu lassen, oder sich am Merchstand noch den einen oder anderen Artikel mitzunehmen.

Auch ich bleibe noch eine kleine Weile und unterhalte mich mit einigen Leuten, die mir ein Feedback zur heutigen Show geben. Dabei wird klar, dass es allen sehr gut gefallen hat. Auch Motorowl als Support erhalten von den Fans ein super Feedback.

