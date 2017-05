Eine der wegweisendsten und erfolgreichsten US Hard Rock Bands überhaupt kommt nach Balingen: Dokken! In den goldenen 80ern gehörte die Band um Namensgeber und Sänger Don Dokken zu den ganz Großen und veröffentlichte mit Alben wie Tooth And Nail, Under Lock And Key und Back For The Attack gleich drei platin-dekorierte Millionenseller, die bis heute als Genre-Referenzen gelten, wenn es um melodischen Hard Rock geht. Nach Veröffentlichung des Live-Albums Beast From The East brach die Band 1989 vorerst auseinander, aber schon 1993 kehrten Dokken wieder zurück – und sind seither, trotz der einen oder anderen Zäsur, mehr oder weniger aktiv geblieben. In Europa allerdings und insbesondere hier bei uns hat sich das Quartett in den vergangenen zehn Jahren recht rar gemacht. Umso mehr freuen wir uns, dass Dokken beim kommenden Bang Your Head ihre einzige Deutschland-Show 2017 spielen werden!

