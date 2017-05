Nach rund 40jähriger Bühnepause kehrt er wieder selbst ins Rampenlicht zurück: Albert Hammond! Wirklich weg war der gebürtige Brite indes nie: Hinter den Kulissen zahlreicher großer Stars wirkte er als Produzent und Songwriter und sorgte mit seinen Kompositionen dafür, dass andere sich über Millionenumsätze freuen durften. Auf sein Konto gehen Welthits wie The Air That I Breathe (The Hollies), When I Need You (Leo Sayer), Nothing’s Gonna Stop Us Now (Starship), I Don’t Wanna Live Without Your Love (Chicago), I Don’t Wanna Lose You (Tina Turner), Don’t Turn Around (Aswad und Ace Of Base), Well, Well, Well (Duffy) und sogar One Moment In Time (Whitney Houston).

Auch unter eigenem Namen und mit Stücken wie It Never Rains In Southern California, Im A Train, Down By The River oder The Free Electric Band, die bis heute aus dem Programm einschlägiger Radiosender nicht wegzudenken sind, war er in den 70er Jahren Dauergast in den Charts. Freut Euch auf ein gewaltiges Hit-Feuerwerk eines echten Vollblut-Musikers!

