Love Is Not Just Talk ist der Titel der ersten Single, mit der Double Experience sich einem größeren Publikum vorstellen möchten. Dabei handelt es sich nicht um ein typisches Liebeslied, aber definitiv ein Song über die Liebe und Table Top Spiele. Egal ob man nun mit beiden Themen etwas anfangen kann oder einfach nur gut gemachte Rockmusik mag: Love Is Not Just Talk hat für alle Geschmäcker etwas zu bieten – ein eingängiger Song mit einem nerdigen Twist in Sachen unerwiderte Liebe!

Auf Youtube gibt es den Song in voller Länge: https://www.youtube.com/watch?v=yB8SGs-I3N4

Love Is Not Just Talk ist ab heute auf allen relevanten Streamingportalen und als mp3 verfügbar: http://smarturl.it/LINJT_Single

Double Experience sind ein kanadisches Duo, das modernen Rock mit Themend der Geek-Kultur kombiniert und 2019 machen sie sich auf das nächste Level in Angriff zu nehmen! Dabei können Double Experience auf die Erfahrung von über 700 gespielten Konzerten, in mehr als 16 Ländern, und einigen Veröffentlichungen in Eigenregie zurückgreifen. Unterstützt werden sie zudem von Colfax Music Ltd, einem vielseitig-ausgerichteten kanadischen Musikunternehmen, das sich der Ausbildung und Entwicklung von Künstlern widmet.

