From Sorrow To Serenity sind zurück mit ihrem lang erwarteten Album Reclaim, welches am 22.03.2019 veröffentlicht wird.

Mit den Singles Supremacy und We Are Liberty stellt Reclaim das erste Album der Band mit dem neuen Sänger Gaz King (ex-Nexilva) dar.

Nachdem sie mit ihrer Einzelsingle Golden Age im Jahr 2017, ihren neuen Sound vorstellten, tourte die Band unaufhörlich u.a. mit Jinjer und Heart Of A Coward, bevor FSTS 2018 ihr Signing mit Long Branch Records verkündeten und 2018 die erste Single Supremacy rausbrachten.

From Sorrow To Serenity waren ab September 2018 in ihrem eigenen Studio in Glasgow, Schottland um ihr Labeldebüt aufzunehmen. Gitarrist und Songwriter Steven Jones (ebenfalls in Bleed From Within) übernahm die Aufnahmen, Produktion und das Mixing höchstselbst. Das Mastering wurde von Ermin Hamidovic (Architects, Periphery, Bury Tomorrow) von Systematic Production in Melbourne, Australien, übernommen.

Das künstlerisch anspruchsvolle Artwork des Albums wurde von James Banks in seinem Atelier gemalt. Das Layout der Kunstwerke übernahm Daniel Wagner in Los Angeles, USA.