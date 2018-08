Downfall Of Gaia: beginnen die Arbeit an neuem Studioalbum

Downfall of Gaia haben gerade die Arbeiten an dem Nachfolger ihres 2016er Albums Atrophy aufgenommen! Das bisher unbetitelte fünfte Studioalbum, wird in den Hidden Planet Studios in Berlin mit Jan Oberg und in den Backroom Studios in New Jersey, zusammen mit Kevin Antreassian (Dillinger Escape Plan) aufgenommen. Für Mix und Master wird dieses Mal niemand geringeres als V. Santura (Triptykon/Dark Fortress) zuständig sein! Die Band rechnet mit einer Veröffentlichung im Frühjahr 2019. Weitere Neuigkeiten wird es in Kürze geben!

Downfall of Gaia bemerken dazu: „Wir könnten nicht zufriedener sein, all diese talentierten Leute für unser nächstes Studioalbum an Bord zu haben! Wir freuen uns darauf, schon bald neue Musik mit euch teilen zu können.“

Tour dates:

24.08. (AT) Kaltenbach Open Air

21.09. (JP) Osaka – Shovel w/Der Weg einer Freiheit

22.09. (JP) Tokyo – Space Odd w/Der Weg einer Freiheit

05.10. (DE) Way Of Darkness Festival

06.10. (DE) Metal Inferno Festival

Kommentare

