Epitaph hat mit Dregg kürzlich eine spannende Metal/Crossover Band aus Australien gesignt!

Gestern veröffentlichte das Quintett aus Melbourne den neuen Track samt Video I´m Done, ein sehr gutes Teil, gemixt von Will Putney (Every Time I Die, The Amity Affliction, Thy Art Is Murder).

Dregg Line-Up:

Christopher Mackertich – Vocals

Jordan Mcquitty – Guitar

Sam Yates – Guitar

Aiden Zovic – Bass

Horhay Delalopez – Drums

Dregg online:

