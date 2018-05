In knapp drei Wochen erscheint Lucy, das neue Werk von Dune Pilot. Um die Stimmung noch etwas anzuheizen hat die Band jetzt ein Video für den Track „Loaded“ veröffentlicht.

Die Band sagt zu Album und Single: „Nach zweijähriger Arbeit voller Schweiß, Freude und Koitus mit unseren Instrumenten ist mit „Lucy“ ein wahres Stoner-Brett geboren. Wir haben richtig Bock, die Power der Platte live aus dem Käfig zu lassen. Enjoy the ride auf den kommenden Touren mit Karma To Burn und Coven.“

Ein Bastard aus Fuzz, Rauch und Grooves namens LUCY – so heißt das live eingespielte Zweitlingswerk der Desertrocker von DUNE PILOT. Die vier Münchner stehen irgendwo zwischen Kyuss und Fu Manchu, aber landen dann doch auf ihrem ganz eigenen Planeten. Nach dem minimalistisch-trockenen Debüt geht’s auf dem Nachfolger LUCY deutlicher pompöser zu. LUCY erscheint als 180g Vinyl in Schwarz, als limited Edition von 150 Stück in transparentem Rot und als DigiPack.

Beeinflusst von Kyuss, Rainbow und Black Sabbath wollten die vier mit dieser Band ihre Vision von Desert Rock verwirklichen und diesem Traum sind sie mit ihrem neuen Album LUCY einen ordentlichen Schritt näher gekommen. Doch den Ruf als eine der authentischsten deutschen Stoner-Bands haben sich DUNE PILOT nicht primär mit ihren Aufnahmen erarbeitet.

Mit unzähligen Clubshows und als Support von Größen wie COLOUR HAZE, ROTOR, ORANGE GOBLIN oder MARS RED SKY konnten sie eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass sie zuallererst eine Live-Band sind. Chris tüftelte über Jahre hinweg mit alten Verstärkern, Fuzzpedalen und Gitarren am perfekten Sound.

Von den Livequalitäten der Band könnt ihr euch selbst überzeugen. Denn Dune Pilot werden nicht nur Karma To Burn bei ihren Terminen durch Deutschland sondern auch die Psychedelic-Rock-Band Coven bei ihrer Deutschland Tour supporten

Karma To Burn Tour

– Support Dune Pilot –

03.06. Wiesbaden Schlafthof

04.06. Dresden Beatpol

05.06. Hamburg Hafenklang

06.06. München Backstage Club

COVEN TOUR 2018

– Support Dune Pilot –

13.06.2018 Hamburg, Logo

14.06.2018 Berlin, Bi Nuu

15.06.2018 München, Backstage Halle

16.06.2018 Lichtenfels, Paunchy Cats

18.06.2018 Frankfurt, Das Bett

