Dust Bolt präsentieren ihr neues Video The Fourth Strike, der Opener vonTrapped In Chaos. Das Videomaterial für den Clip entstand auf der Asientour im Dezember 2018, die Dust Bolt innerhalb von 7 Tagen nach China, Laos, Thailand, Taiwan und Japan führte! Mit dem Video nehmen Dust Bolt alle Fans mit auf einen Trip, den sie so schnell nicht vergessen werden und Bock auf die anstehende Tour macht.Regie und Schnitt von Ben Liepelt für Port Royal Films.

Tour 2019:

Trapped in Chaos Tour 2019

Support: Bloodspot + local supports

28.02.19 Cassiopeia, Berlin

01.03.19 KfZ, Marburg

02.03.19 L.A., Cham

07.03.19 Schlachthof, Wiesbaden

08.03.19 MS Connexion, Mannheim

09.03.19 Beatpol, Dresden

13.03.19 Helios37, Köln

14.03.19 Rockpalast, Bochum

15.03.19 Cadillac, Oldenburg

16.03.19 Bambi Galore , Hamburg

21.03.19 Woodstock, Arbedo-Castione (CH)

22.03.19 Metbar, Lenzburg (CH)

23.03.19 Le Manoir, St. Maurice (CH)

29.03.19 Der Cult, Nürnberg

30.03.19 Strom, München

