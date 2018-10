Earthless: Neues Livealbum From The West ab sofort erhältlich

Earthless: Neues Livealbum From The West ab sofort erhältlich

Das aus San Diego stammende Rocktrio Earthless veröffentlicht heute From The West via Nuclear Blast (auf CD und Kassette sowie digital). From The West wurde am 01. März 2018 in der Great American Music Hall von San Francisco, CA mitgeschnitten.

Bestellt From The West jetzt: http://www.nuclearblast.com/earthless-live

Schlagzeuger Mario Rubalcaba kommentiert: „Wir freuen uns sehr, euch diese aktuelle Aufnahme, die u.a. auch neueres Material von »Black Heaven« umfasst (die CD-Version enthält auch ‚Acid Crusher‘, das wir an jenem Abend das bisher einzige Mal überhaupt live gespielt haben), präsentieren zu können. Dieses Livealbum wird sich in eure Köpfe bohren und eure Ohren gewaltig durchpusten!“

Mehr zu From The West:

Electric Flame OFFIZIELLES LIVE-AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=HjBYcBY-hKU

From The West – Vinyl-Tracklist:

01. Black Heaven

02. Electric Flame

03. Gifted By The Wind

04. Uluru Rock

05. Volt Rush

06. Communication Breakdown

From The West – CD-Tracklist:

01. Black Heaven

02. Electric Flame

03. Gifted By The Wind

04. Uluru Rock

05. Volt Rush

06. Communication Breakdown

07. Acid Crusher

From The West – Digital-Tracklist:

01. Black Heaven

02. Electric Flame

03. Gifted By The Wind

04. Uluru Rock

05. Volt Rush

06. Communication Breakdown

07. Violence Of The Red Sea

08. Acid Crusher

Earthless live:

26.10. MEX Toluca de Lerdo – Landó Foro

27.10. MEX Mexico City – Sala Puebla

01.11. BR Florianópolis – Célula Showcase

02.11. BR Belo Horizonte – Stonehenge

03.11. BR São Paulo – Fabrique Club

04.11. BR Rio de Janeiro – Cais da Imperatriz

07.11. ROU Montevideo – Bluzz Live

08.11. RA Córdoba – Refugio Guernica

09.11. RA Buenos Aires – La Viola Bar

10.11. RCH Santiago – Espacio San Diego

11.11. PE Lima – Nebula (Miraflores)

03. – 05.05. D Berlin – Desertfest

03. – 05.05. UK London – Desertfest

