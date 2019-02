Edenbridge veröffentlichen 2019 ihr neues, 10. Studioalbum Dynamind und befinden sich dafür mitten in den Aufnahmen.

Lanvall: „Der Songwriting Prozess für das neue Album dauerte in etwa 18 Monate und ich merkte relativ bald, dass wir den Bandsound noch mal auf ein neues Level hieven könnten. Unser Trademarksound ist natürlich immer noch vorhanden, nichtsdestotrotz gibt es viele interessante Experimente auf dem Album mit denen wir Neuland betreten. Das reicht von der durch und durch irisch klingenden Nummer On The Other Side, der mit Doom-Elementen versehenen Halbballade Tauerngold, bis zum 12-minütigen epischen Longtrack The Last Of His Kind. Auch nach dem langen Songwriting und Arrangierprozess bin ich von den neuen Songs immer noch total begeistert!“

Sabine: „Liebe Edenbridge-Fans! Wie Lanvall bereits erzählt hat, sind die Aufnahmen zum neuen Album voll im Gange und das, was ich bis jetzt aus dem Studio klingen höre, ist mehr als vielversprechend. Dabei ist das erst der Beginn und es knallt schon dermaßen, dass ich schon darauf brenne, bald hinter dem Mikro zu stehen um meinen Part beizutragen. Dynamind scheint eine besondere Kraft zu haben und wird vielleicht so manches auf den Kopf stellen. Lasst Euch überraschen.“

Edenbridge starten im Zuge der Aufnahmen des neuen Albums abermals eine groß angelegte Crowdfunding Kampagne, wo ihr wiederum Teil des Albums werden könnt.

Lanvall: „Es hat bei uns mittlerweile seit Jahren Tradition, dass wir die Fans direkt bei der Entstehung unserer Alben miteinbinden. Das Feedback darauf war immer überwältigend und wir können nicht dankbar genug dafür sein, solch großartige Fans zu haben, die diesen Weg treu mitgehen.

In immer schwieriger werdenden Zeiten in der Musikbranche ist euer Beitrag zum Crowdfunding ein wesentlicher Aspekt, um produktionstechnisch aus dem Vollen schöpfen zu können.

Viele der Packages, die wir anbieten, haben sich in den letzten Jahren bewährt. Dies reicht vom einfachen Namenssponsoring, persönlichen Widmungen, handgeschriebenen Texten und Gitarrentabulaturen, einem persönlichen Telefonanruf bis hin zu größeren Packages. Kommt mich z.b. beim Mix in England im Studio besuchen und hört in das Album lange vor Veröffentlichung rein. Kommt nach Linz und geniesst ein typisch österreichisches Dinner mit uns, zubereitet von Sabine und mir. Verbringt einen Sightseeing Tag mit Sabine und mir in Wien, wo wir euch die Stadt zeigen oder werdet Executive Producer des neuen Albums!!!“

Sabine: „Zur Crowdfunding Kampagne freue ich mich einige von Euch wieder persönlich treffen zu können. Ich bedanke mich bereits jetzt für Eure Unterstützung und auch für Euer Vertrauen, dass es wieder wert, ist namentlich dabei zu sein. Durch Eure direkte Kraft wird schlussendlich sichergestellt, dass wir unsere hohen Qualitätsstandards beibehalten können. Also taucht schon jetzt mit uns ein in die Kraft von Dynamind! Alles Liebe Eure Sabine„

Hier könnt ihr alle Details zur Crowdfunding Kampagne des neuen Albums erfahren!

