Ein Sturm zieht auf und es wird eiskalt…

2017 kehren EISBRECHER zurück, um ein neues Eiszeitalter einzuläuten. Bevor das Boot im Herbst 2017 zur großen „Sturmfahrt“ ausläuft, obliegt es Kapitän Alex Wesselsky und Noel Pix, die Ära „Schock“ mit einem spektakulären Finale zu vollenden. Die Maschine klar, den Kompass fest im Visier, nehmen EISBRECHER Kurs auf die Premiere ihres Sommerevents „VOLLE KRAFT VORAUS“, das am 8. Juli 2017 erstmals die Ulmer Ratiopharm Arena rockt.

Von wegen frigus fugit…

Heißkalt bis 18 unter Null, bringen insgesamt 6 Bands (COMBICHRIST, WELLE:ERDBALL, LORD OF THE LOST, UNZUCHT + AND THEN SHE CAME) und eine Top-Location (klimatisiert – wetterunabhängig – teilbestuhlt), samt Open-Air Chill-Out-Bereich, Food-Area, ausgewählte Händler und Autogrammstunden auch den härtesten Eispanzer zum Bersten.

Unter folgenden Direktlinks sind Festivalkarten erhältlich:

Kategorie Stehplatz | Innenraum (Originalkarten)

Eislandshop: http://www.eislandshop.de/de/vkvfestival2017.html

Kategorie Stehplatz | Innenraum (Computer – oder Fanticket)

Eventim: http://www.eventim.de/eisbrecher-freunde-volle-kraft-voraus-festival-2017-neuulm-Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=1779275%249095537&jumpIn=yTix&kuid=12161&from=erdetaila

sowie an allen bundesweiten Vorverkaufsstellen!

Kategorie Sitzplatz | Blöcke 10 – 13 (Computer – oder Fanticket)

sowie an allen bundesweiten Vorverkaufsstellen! Den Saalplan findet Ihr online oder in der örtlichen Vorverkaufsstelle!

Kategorie Sitzplatz | Blöcke 14 und 1 – 3 (Computerticket)

UlmTickets: https://www.ulmtickets.de/produkte/816-eisbrecher-freunde-ratiopharm-arena-am-08-07-2017

sowie an allen UlmTickets Vorverkaufsstellen! Den Saalplan findet Ihr online oder in der örtlichen Vorverkaufsstelle!

Weitere Informationen (Kinder, Personen mit Behinderung, Parkplätze etc.) erhaltet Ihr unter: http://www.eisland-entertainment.de/events.html

Wir werden Euch in den kommenden Wochen mit weiteren Neuigkeiten rund um das VKV Festival informieren.

Eins ist gewiss, es werden noch jede Menge Überraschungen auf Euch warten!!!

Mit Euch allen zusammen werden wir eine großartige und unvergessliche Premierenveranstaltung feiern! Volle Kraft Voraus!

EISBRECHER + FREUNDE

„VOLLE KRAFT VORAUS“ FESTIVAL 2017

EISBRECHER

COMBICHRIST

WELLE:ERDBALL

LORD OF THE LOST

UNZUCHT

AND THEN SHE CAME

08. 07. 2017 Neu-Ulm | Ratiopharm Arena

Einlass: 13:00 | Beginn: 14:00

Infos unter: www.eis-brecher.com | www.eisland-entertainment.de

