Die schwedische Heavy Metal Formation FALLEN MANKIND wird ihr Debüt „Bleak Ocean“ am 16.06.2017 über Dr. Music Records veröffentlichen. Insgesamt besteht das Album aus zehn Tracks, die alles beinhalten, was der Fan zeitloser melodischer Metal Klänge benötigt. Kraftvolle Riffs, ein energisches Schlagzeugspiel und mit Mats Hedfors (ex-Red Baron) ein herausragender Sänger. Gemischt und gemastert von Daniel Gese in den Realtime Record Studios (Bloodlust, Casanovas, Satana), finden Metalheads, die auf Bands wie Bloodbound, Armored Dawn oder Nocturnal Rites stehen, mit diesem Album ihren neuen Favoriten im CD-Regal. Inhaltlich beschäftigen sich FALLEN MANKIND mit dem gegenwärtigen desolaten Zustand der Welt, wo Korruption, Egoismus und fehlgeleiteter Fanatismus vorherrschen.

Neben Frontmann Mats Hedfors besteht die Truppe aus den beiden Gitarristen Tommy Böckert und Robert Karlsson (Misericordia, Wardenclyffe), sowie Kardac Cidh (Ex-Warhammer) am Bass und Kent Jonander (Reduced To Ashes) am Schlagzeug. Seit 2010 mischen FALLEN MANKIND schon im schwedischen Underground mit. Nach der letztjährigen 2-Tracksingle „Freedom“, die bereits den Titelsong „Bleak Ocean“ enthielt, gehen die fünf Musiker jetzt aufs Ganze und haben ein abwechslungsreiches, düsteres Heavy Metal Album produziert, das mit Sicherheit international für Aufmerksamkeit sorgen wird. Wer sich einen ersten audiovisuellen Eindruck von der Band aus Norrköping bilden will, der sollte direkt mal ins bereits veröffentlichte stimmungsvolle Lyric-Video reinschauen: https://youtu.be/bRUPuVHfA5E

Die Tracklist des düsteren Power Metal Albums lässt die Fahrtrichtung der Songs bereits erahnen:

Bleak Ocean Pheonix Rise Murder She Screamed Freedom Calls By My Side Shine Obliteration Bury Me Alive Liars And Snakes Unknown

