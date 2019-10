Eluveitie: veröffentlichen erste digitale Single

Eluveitie sind ein Phänomen, das sich seit mehr als 15 Jahren weltweit ausbreitet. Angefangen bei ihrem legendären Debütalbum Spirit (2006) über das für das großartige Slania (2008 – Review: hier) bis hin zu ihrem letzten Meisterwerk Ategnatos (2019 – Review: hier), haben die Schweizer ein bahnbrechendes Rezept entwickelt.

Und jetzt ist es an der Zeit, die magische Live-Energie der Schweizer Folk-Metal-Institution in Form einer neuen Veröffentlichung für die Ewigkeit festzuhalten – Live At Masters Of Rock wird am 1. November veröffentlicht und enthält zahlreiche Songs von Eluveities neuem Album sowie jede Menge legendärer Klassiker.

Heute präsentiert Eluveitie die erste digitale Single dieser kommenden Veröffentlichung, mit der jeder zu Hause die unschlagbare Bühnenenergie ihrer aktuellen Ategnatos World Tour genießen kann. Der Song Breathe ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar: https://nblast.de/Eluveitie-Breathe

Außerdem präsentiert die Band den zweiten Album-Trailer zu Live At Masters Of Rock:

Der erste Trailer ist hier zu sehen:

Die neue Scheibe wird in Form eines Digipaks, eines schwarzen Vinyls oder als Download erhältlich sein. Sichert Euch ein Exemplar hier:

https://nblast.de/Eluveitie-LiveatMOR

Die komplette Trackliste von Live at Masters of Rock liest sich wie folgt:

01. Ategnatos

02. King

03. The Call Of The Mountains

04. Deathwalker

05. Worship

06. Artio

07. Epona

08. A Rose For Epona

09. Thousandfold

10. Ambiramus

11. Drumsolo

12. Havoc

13. Breathe

14. Helvetios

15. Rebirth

16. Inis Mona

Und falls es Euch doch lieber ist, die Band mit Leib und Seele auf der Bühne zu erleben, schaut auf diesen Dates vorbei:

w/ Lacuna Coil, Infected Rain

02.11. I Bari – Demodè

03.11. I Rome – Orion

05.11. I Bologna – Estragon

06.11. I Milan – Live Club

07.11. CH Zurich – Komplex 457

08.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

09.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

10.11. B Antwerp – Trix *AUSVERKAUFT*

12.11 UK Manchester – Ritz *AUSVERKAUFT*

13.11. UK Glasgow – Garage *AUSVERKAUFT*

14.11. IRL Dublin – Academy *AUSVERKAUFT*

15.11. UK Bristol – SWX *AUSVERKAUFT*

16.11. UK London – The Forum *AUSVERKAUFT*

17.11. NL Utrecht – Tivoli Ronda

19.11. D Frankfurt – Batschkapp

20.11. D Hanover – Capitol

21.11. D Berlin – Huxley’s Neue Welt

22.11. D Leipzig – Felsenkeller

23.11. D Munich – TonHalle

24.11. A Dornbirn – Conrad Sohm

26.11. F Bordeaux – Le Rocher de Palmer

27.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

28.11. E Madrid – But

29.11. F Toulouse – Le Bikini

30.11. F Rennes – L’Etage *AUSVERKAUFT*

01.12. F Paris – Elysée Montmartre

03.12. D Saarbrücken – Garage

04.12. D Nuremberg – Hirsch

05.12. SLO Ljubljana – Kino Siska

06.12. HU Budapest – Barba Negra

07.12. CZ Zlin – Hala Euronics

08.12. A Vienna – Arena

10.12. PL Cracov – Kwadrat

11.12. PL Warsaw – Progresja

12.12. LV Riga – Melna Piektdiena

13.12. FIN Helsinki – Tavastia *AUSVERKAUFT*

14.12. FIN Tampere – Pakkahuone

15.12. EST Tallinn – Helitehas

17.12. S Stockholm – Klubben Fryshuset

18.12. N Oslo – Vulkan Arena

19.12. S Gothenburg – Trädgarn

20.12. DK Copenhagen – Amager Bio

21.12. D Hamburg – Docks

Eluveitie sind:

Jonas Wolf | guitars

Matteo Sisti | whistles, bagpipes, mandola, bodhran

Nicole Ansperger | fiddle

Alain Ackermann | drums

Chrigel Glanzmann | vocals, whistles, mandola, bagpipes

Fabienne Erni | vocals, celtic harp

Kay Brem | bass

Michalina Malisz | hurdy gurdy

Rafael Salzmann | guitars

Mehr Info:

www.eluveitie.ch

www.facebook.de/eluveitie

www.nuclearblast.de/eluveitie