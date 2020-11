Enigma Experience: präsentieren Lyricvideo zu ‚The Zone‘

Enigma Experience haben ein brandneues Lyric-Video für ihre jüngste Single The Zone veröffentlicht, ein Frontalangriff fuzziger Gitarren und mitreißender, geradliniger Energie.

The Zone ist eine kraftvolle, groovige Hymne, die vom Sohn des Gitarristen Niklas Källgren inspiriert wurde, der mit Autismus lebt. Gigantische Riffs, eifrige Gesangsdarbietungen und unzählige musikalische Drehungen und Wendungen fesseln den Hörer und ermutigen ihn gleichzeitig dazu, keine Angst davor zu haben nach Hilfe und Trost zu fragen, wenn man von Pech und Schicksalsschlägen heimgesucht wird.

Zum Song kommentiert Gitarrist Niklas ‚Mr.Dango‘ Källgren:

“The song deals with the difficulties for a person having a different mind coping with living in this world. Walking in your own zone not paying much attention to the outside world, but also the realisation that when reaching out you are not alone.

The meaning of the song can easily be applied to any kind and any grade of tendencies towards psychological or mental problems like angst or depression,” he adds. “If you look yourself in the mirror there are probably times when you felt like shutting down the outside world to live in your own zone, even if just for a while“

Enigma Experience haben die Veröffentlichung ihres Debütalbums Question Mark angekündigt, das am 13.11. über Fuzzorama Records erscheint.

Die Band hat zuvor auch die Single Lonewolf vorgestellt, die mit einer funkigen und psychedelisch aufgeladenen Primus-artigen Melodie beginnt, bevor sie in einen treibenden Groove inmitten knirschender Riffs mit aufsteigenden Vokal-Melodien fällt. Das offizielle Video zu Lonewolf gibt es hier zu bestaunen:

Die Band lässt Schweden und Norwegen zusammenkommen, da Truckfighters-Gitarrist Niklas ‚Mr.Dango‘ Källgren sich mit dem ehemaligen Truckfighters/Witchcraft-Schlagzeuger Oskar ‚Pezo‘ Johansson und Maurice Adams (Breed/Motorfinger) als Sänger zusammengetan hat.

Der Lenker hinter dem Projekt ist Källgren selbst, der das Album produziert, komponiert, gemixt und gemastert hat. Ebenso spielt er Bass und zeigt sich für die Backing-Vocals verantwortlich.

Das Album erscheint auf LP, CD und wird auch auf einer limitierten Vinyl-Edition in einem sehr exklusiven Boxset mit Doppel-Vinyls mit Siebdruck, Doppel-Gatefold, Doppelplakaten und natürlich einer schönen Box erhältlich sein.

Question Mark ist eine sehr abwechslungsreiche Rock-Platte, die mit der zehnminütigen Odyssee Realityline beginnt, deren Vokal-Harmonien an Grunge-Helden der frühen 90er Jahre wie Soundgarden und Alice In Chains erinnern, während sich die Gitarrenlinien über einen pulsierenden Rhythmushintergrund heben. In In My Mind My Secret Place verlangsamen sie die Dinge mit einer ätherischen, akustischen Atmosphäre, die sich zu einem hypnotisch-schweren und verheerenden Ende entwickelt, während der Closer The Zone eine wütend eingängige Hymne ist, in der Kallgrens typischer „Fuzz-Fueled Sound“ hervorsticht.

Vorbestellen kann man das Album hier: https://eu.fuzzoramastore.com/en/

Tracklist:

1. Realityline

2. Lonewolf

3. Mighty Mind

4. Corruption

5. Equilibrium

6. In my mind my secret place

7. The Z

8. The Zone

Enigma Experience

Question Mark

Fuzzorama Records

VÖ: 13.11.2020

www.enigma-experience.com

www.facebook.com/EnigmaExperienceBand

https://open.spotify.com/artist/4Ve6wyIfaqciHHn5u1qXWQ?si=2758jN8uSm2hhs9I1NEcqA