Overcharge: entfesseln Rebellion mit der Sonderausgabe von ‚Metalpunx‘

Metalpunkers aus aller Welt! Overcharge veröffentlicht heute die Sonderausgabe von Metalpunx! Der Soundtrack ihrer Rebellion ist in einer limitierten Auflage von 99 CDs mit fünf Bonustracks exklusiv über Planet K Records (https://planetkrecords.bandcamp.com) erhältlich. Verpasst nicht das Video zu Black Diesel Breath:

Die Sonderausgabe von Metalpunx enthält Demoversionen von Bury The Damned und Electric Reaper sowie Live-Versionen der Songs Don’t Waste A Breath, Only In Dreams und Wasteland Rust. Motörhead-, Toxic Holocaust-, Exploited– und Discharge-Fans können es sich nicht entgehen lassen!

In einem historischen Moment, in dem individuelle Freiheiten leicht verweigert werden, wird respektlose Musik von Overcharge zur Hymne an kompromisslosen Widerstand.

Die Band erklärte: „Unsere Absicht ist ein Sammelruf für all jene Freaks, die Labels oder Genres ablehnen und ehrliche Botschaften der Einheit, Respektlosigkeit, Freiheit und des Selbstbewusstseins gegen alle Formen von Intoleranz vermitteln. Stärker als Worte: Geschwindigkeit ist das Gesetz! Wir sind Brüder oder nichts!“

Overcharge wurde 2012 in Varese gegründet. Von Anfang an war die Absicht des Power-Trios klar: schnellen Rock’n’Roll zu spielen, angetrieben von Bier und antifaschistischen Prinzipien.

Metalpunx wurde von Matteo Tabacco im Raptor Studio (Slander, Destrage), aufgenommen, gemischt und gemastert von Eleven Mastering. Das Artwork ist von Devil’s Reject Art.

Tracklist:

Backfire Bury The Damned Ravenous D-Beat Destruction What You Dread Black Diesel Breath Lords Of Hysteria Dead City Punx The Hammelock Bury The Damned (demo) Electric Reaper (demo) Don’t Waste a Breath + Only in Dreams (live) Wasteland Rust (live)

Line-up:

Marcio – Gesang, Bass

Panzer – Schlagzeug

Josh – Gitarren, Gesang

Overcharge Online:

Facebook: https://www.facebook.com/OverchargeRnR/

Instagram: https://www.instagram.com/overcharge.metalpunx/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRP1ewnznPx8et4KlMaCBMw

Planet K Records Store: https://planetkrecords.bandcamp.com