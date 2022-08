Epica: enthüllen 4k Musikvideo (remastered) zur neuen Single „Run For A Fall (Acoustic)“ aus „We Will Take You With Us“

Wenn man die 20-jährige Geschichte von Epica Revue passieren lässt, ist die allererste DVD-Aufnahme We Will Take You With Us ein bedeutender Meilenstein. Sie zeigt die sechs jungen Musiker in der renommierten niederländischen TV-Show Twee Meter Sessies im Jahr 2004. Lange vor dem Aufkommen von YouTube stellte diese Sendung die Symphonic Metaller einem breiteren Publikum vor und enthielt auch die ersten offiziell aufgenommenen Live-Versionen ihrer frühen Hits wie Cry For The Moon oder Sensorium.

Während viele Epica-Fans bereits Ausschnitte dieser Veröffentlichung im Internet gesehen haben dürften, ist die CD längst ausverkauft. Jetzt ist sie endlich wieder erhältlich, und zwar als Teil des We Still Take You With Us-Earbooks, des Sammlerboxsets und der CD-Clamshell-Box.

Seht euch hier den 4K-remasterten Clip zu Run For A Fall (Acoustic) an:

Coen Janssen erinnert sich an die Aufnahmen: „Das war eine der ersten akustischen/kleinen Umgebungen, in denen wir als Band gespielt haben. Ich erinnere mich sehr gerne daran, in den berühmten Wisseloord Studios gespielt zu haben. Ich erinnere mich auch daran, dass ich sehr nervös war, weil es sich so ’nackt‘ anfühlte, aber ich bin sehr froh, dass wir diese Version haben, auf die wir zurückblicken können!“

Falls ihr es verpasst habt, es passiert dieses Jahr eine ganze Menge im Epica-Universum anlässlich ihres 20-jährigen Bandjubiläums.

Ihr könnt immer noch die Sammlung der frühen Jahre We Still Take You With Us und Live At Paradiso vorbestellen, die beide am 2. September erscheinen werden: https://nblast.de/Epica-WeStillTake

Wer die Band bei ihren letzten Sommerfestival-Auftritten verpasst hat, kann jetzt die längst ausverkaufte Jubiläumsshow in Tilburg von zu Hause aus genießen – mit einem exklusiven Pro-Shot-Livestream des gesamten Auftritts, der viele Überraschungen in der Setlist, bei den Gästen und spektakulären Bühneneffekten bereithält. Tickets und Bundles sind hier erhältlich: www.epicastream.com

