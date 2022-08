At The Gates: veröffentlichen ihr Video zu „Garden Of Cyrus“und kündigen Europatournee mit In Flames an

Die schwedischen Melodic Death Metal-Pioniere At The Gates promoten weiterhin ihr gefeiertes aktuelles Studioalbum The Nightmare Of Being, indem sie am 8. August einen neuen Videoclip für den Track Garden Of Cyrus veröffentlicht haben.

Der Clip zu Garden Of Cyrus wurde von Costin Chioreanu / Twilight13Media produziert und ist ab sofort hier zu sehen:

At The Gates -Sänger Tomas Lindberg Redant kommentiert das Video wie folgt: „Für unser neuestes Video, Garden Of Cyrus, haben wir wieder mit unserem langjährigen Partner Costin Chioreanu zusammengearbeitet. Und ich denke, man kann sagen, dass er sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen hat! Es ist ein anderer Song, zumindest in Bezug auf Death Metal, und natürlich brauchte es auch eine andere Idee für das Video. Wieder einmal haben wir Costin seine eigene Interpretation der Musik und des Textes machen lassen, und er hat uns mit diesem Song auf eine echte psychedelische Reise mitgenommen. Ich glaube, das ist der Song auf unserem letzten Album The Nightmare Of Being, der in der Metal-Gemeinde am meisten Aufsehen erregt hat. Und ich bin stolz darauf, dass wir als Band immer noch in der Lage sind, die Leute zu überraschen und unserem Sound eine weitere Dimension hinzuzufügen, ohne dabei die Essenz dessen zu verlieren, was At The Gates ausmacht. Habt Spaß!“

Das Video unterstützt die kürzliche Ankündigung eines umfangreichen Tourpakets mit In Flames, At The Gates, Imminence und Orbit Culture, das zwischen dem 12. November und 17. Dezember 2022 in ganz Europa stattfinden wird.

Tomas Lindberg Redant äußerte sich wie folgt zu der bevorstehenden Tour mit In Flames: „Wir freuen uns sehr, endlich vor unseren europäischen Fans spielen zu können, um unser neues Album The Nightmare Of Being zu unterstützen. Dieses Mal werden wir mit unseren langjährigen Freunden In Flames auf Tour gehen. Es ist schon seltsam, dass wir noch nie zusammen getourt sind, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen! Das ist also eine großartige Gelegenheit, den ‚Göteborg-Sound‘ zu erleben, und es ist großartig, Teil eines so starken Pakets zu sein. Wir können es kaum erwarten, wieder da draußen zu sein!“

Die Tourdaten könnt ihr hier noch einmal im Überblick ansehen:

Streamt jetzt Nightmare Of Being: hier

At The Gates Line-Up:

Tomas Lindberg Redant – Gesang

Jonas Björler – Bass

Martin Larsson – Gitarre

Jonas Stålhammar – Gitarre

Adrian Erlandsson – Schlagzeug

