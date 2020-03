Epica: gehen für die Aufnahmen zu ihrem neuen Album ins Studio

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten Epica sind derzeit im Sandlane Recording Facilities um ihr neues Album und somit dem Nachfolger des erfolgreichen The Holographic Principle aufzunehmen. Wieder einmal arbeitet die Band mit Joost van den Broek zusammen (Powerwolf, Ayreon).

Im Studio wird Epica von Panda Productions begleitet, welche Behind The Scenes Material des Aufnahmeprozesses filmen. Die Band hat kürzlich ihren ersten Studio Vlog auf ihrem Youtubechannel veröffentlicht:

Simone Simons kommentiert: „Willkommen zum ‚Behind The Scenes‘ der Produktionen von Epica 8. In diesem ersten Video seht ihr, wie wir hart an der Preproduktion unseres neuen Albums arbeiten, damit wirklich jedes kleinste Detail perfekt wird. Es war wie immer ein Vergnügen, Zeit mit Joost und der Band zu verbringen. Ich bin so glücklich mit der Entwicklung der Songs und kann es gar nicht erwarten, dass ihr sie zu hören bekommt!“

Epicas neues Album erscheint im Herbst via Nuclear Blast Records. Anlässlich der Veröffentlichung wird Epica ausführlich Europa mit der Epic Apocalypse Co-Headliner Tour zusammen mit Apocalyptica und Support Wheel betouren.

Live Dates:

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Latin America

28.05.2020 CL Santiago – Teatro Caupolican

30.05.2020 EC Quito, – El Teleferico

31.05.2020 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco

Festival appearances

03.05.2020 P Wrocław – 3Majowka

03.06.2020 NL Dokkum – Dokk’em Open Air

04.07.2020 IT Verona – Rock The Castle

09. – 11.07. AT Leoben – Area 53 Festival

17.07.2020 DE Ballingen – Bang Your Head

08.08.2020 SP Alicante – Leyendas del Rock Festival XV

The Epic Apocalypse Tour 2020

w/ Apocalyptica, Wheel

21.10. 2020 CH Zurich – Komplex

22.10.2020 CH Lausanne – Komplex

23.10.2020 IT Milan – Fabrique

25.10.2020 HU Budapest – Barba Negra

26.10.2020 CZ Brno – Hala vodova

27.10.2020 D Munich – Tonhalle

29.10.2020 S Stockholm – Berns

30.10.2020 N Oslo – Sentrum

31.10.2020 DK Copenhagen – Amager bio

02.11.2020 D Hannover – Capitol

03.11.2020 D Hamburg – Docks

04.11.2020 D Berlin – Columbiahalle

06.11.2020 PL Warsaw – Progresja

08.11.2020 D Leipzig – Haus Auensee

09.11.2020 AT Vienna – Gasometer

26.11.2020 P Lisbon – Coliseum

28.11.2020 E Murcia – Gamma

29.11.2020 E Madrid – La Riviera

30.11.2020 E Barcelona – Razzmatazz

03.12.2020 F Paris – Zenith

04.12.2020 BE Brussels – AB

05.12.2020 UK London – Roundhouse

07.12.2020 UK Bristol – O2 Academy

08.12.2020 UK Glasgow – O2 Academy

09.12.2020 UK Manchester – Academy

11.12. 2020 NL Amsterdam – AFAS Live

12.12. 2020 LUX Luxembourg – Den atelier

15.12. 2020 D Cologne – Carlswerk Victoria

16.12. 2020 D Wiesbaden – Schlachthof

17.12. 2020 D Ludwigsburg – MHP Arena

Tickets und VIP Ugrades für alle Shows sind via www.epica.nl/tour erhältlich.

Epica sind:

Simone Simons | vocals

Isaac Delahaye | guitars

Mark Jansen | guitars, grunts, screams

Coen Janssen | synths, piano

Ariën van Weesenbeek | drums

Rob van der Loo | bass