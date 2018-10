Epica vs Metropole Orkest: ‚Beyond The Matrix – The Battle‘ erschien am Freitag & Lyricvideo veröffentlicht

Epica vs Metropole Orkest: ‚Beyond The Matrix – The Battle‘ erschien am Freitag & Lyricvideo veröffentlicht

Um die Veröffentlichung ihrer neuen 10“ zu feiern, präsentieren die Metal Giganten Epica heute das Lyricvideo zu ihrem bombastischen ‚Beyond The Matrix – The Battle‘ – eine einzigartige Zusammenarbeit von der Band mit dem berühmten Metropole Orkest ORKEST. Seht den Clip hier:

https://www.youtube.com/watch?v=UP8vRlp9PzM

Sängerin Simone Simons kommentiert:

„Hier ist es, unser Lyricvideo zu ‚Beyond the Matrix- the Battle‘. Macht euch bereit, in ein Meer der Stille einzutauchen mit EPICA und dem Metropole Orkest!“

Im Sommer 2017 konnten Epica – mit der Hilfe ihrer Legionen von Fans – einen hochkarätigen Wettbewerb gewinnen, den das Metrolole Orkest veranstaltet hatte. Der erste Preis bestand in der Möglichkeit, einen Song ihrer Wahl mit dem Orchester aufzunehmen. Inmitten eines vollen Tour-Kalenders ist es Epica gelungen, eine nie zuvor dagewesene ‚Big Band meets Symphonic Metal‘ Version von ‚Beyond The Matrix‘ auf die Beine zu stellen. Als Bonus für alle Unterstützer hat der Zweitplatzierte und Freund der Band Arjen Lucassen (Ayreon) ein großartiges Gast-Solo zum Track beigesteuert.

Epica vs Metropole Orkest – »Beyond The Matrix – The Battle« erscheint heute als limitierte Vinyl-Auflage und als digitaler Download über Nuclear Blast. Die limitierte 10-inch Edition und Bundles können im Nuclear Blast Mailorder oder dem Webshop der Band über diese Links bestellt werden:

http://nblast.de/EpicaBeyondTheMatrix

http://smarturl.it/epica_vs_mo

Hier gibt es die digitale Version: http://nblast.de/EpicaBeyondTheMatrixD

Kommentare

Kommentare