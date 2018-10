Die schwedische Alternative Rock/Metal-Band Imminence haben heute ihre brandneue Single ‚Paralyzed‘ veröffentlicht und schlagen damit einen ungeahnt härteren Ton im Vergleich zu »This Is Goodbye« (2017) an. Zusammen mit der neuen Single kommt auch ein story-basiertes Video mit offenem Ende.

Schaut euch das Musikvideo zu ‚Paralyzed‘ hier an:

https://youtu.be/2HKRfKeVS78

Kauft/streamt euch die brandneue Single ‚Paralyzed‘ hier: https://Imminence.lnk.to/Paralyzed

”For us it‘s not a step back, but rather a step inwards. We didn‘t want to write something that was expected of us, we wanted to make music that was meaningful to ourselves and didn‘t limit the outcome of our new songs. There was definitely a sense of pressure regarding our future sound. Coming from taking such a big step with our last album, we didn‘t know where to start or where to go. I think we also concerned ourselves too much with what other people would think. After trying a lot of different directions we opened up all the doors and broke down the barriers. Feeling compelled to only trust our own instincts and challenge the position that we gained after ‘This Is Goodbye‘. You can expect something darker and more personal from us than ever before.” – Eddie Berg (Gesang/Violine) und Harald Barrett (Gitarre).



‚Paralyzed‘ fasst zusammen was Imminence ist und schon immer war. Einmal mehr zeigt die Band, dass sie musisch ungebunden sind, solange die Musik ehrlich ist und von Herzen kommt. Nach einer langen und erfolgreichen Studio Session ist ‚Paralyzed‘ die erste Single des bevorstehenden, neuen Albums.

Schaut euch die Band live auf ihrer Headline-Tour im Dezember an!

»IMMINENCE EUROPEAN TOUR 2018«

w/ BREATHE ATLANTIS & OUR MIRAGE

Presented by: SLAM, musix, TätowierMagazin, FUZE, metal.de

05.12. D Münster – Sputnik-Café

06.12. D Erfurt – Museumskeller

07.12. D Leipzig – Bandhaus

08.12. D Berlin – Musik & Frieden

09.12. CZ Prague – Nová Chmelnice

10.12. A Vienna – Chelsea

12.12. CH Zurich – Werk 21

13.12. D Munich – Backstage

14.12. D Frankfurt – Nachtleben

15.12. D Dortmund – FZW

16.12. NL Amsterdam – Melkweg

17.12. F Paris – Backstage By the Mill

19.12. D Stuttgart – clubCANN

20.12. D Hanover – Lux

21.12. D Hamburg – Indra Club 64

22.12. D Kiel – Pumpe

Tickets hier: http://geni.us/ImminenceTour2018



Mit Eddie Berg an der Spitze als Vocalist und Violinist, Gitarrist Harald Barret, Schlagzeuger Peter Hanström und Christian Höijer am Bass, gründeten sich IMMINENCE in Trelleborg. Mit ihrem Spagat zwischen Metalcore und Akustik haben sich IMMINENCE über die Jahre hinweg zu einer der vielversprechendsten Metalbands Schwedens entwickelt. Die Band ist seit 2014 aktiv auf Tour durch Europa und wurde von den damaligen Teenagern Eddie und Harald ins Leben gerufen, wodurch die Band stetig wuchs immer mehr Fans auf der ganzen Welt gewann.

IMMINENCE sind…

Eddie Berg– Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

Kommentare

