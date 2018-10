Die Schwedischen Heavy Metal Könige von Hammerfall kündigen für den 7. Dezember die Neuauflage ihres zweiten Studioalbums Legacy Of Kings als 20 Jahre Jubiläumsboxset 2-CD/DVD via Nuclear Blast an.

„Das so wichtige zweite Album! Nach dem plötzlichen Erfolg von Glory To The Brave, lastete ein gewisser Druck auf uns und dem Nachfolgealbum. Wir waren jedoch keinesfalls nervös, denn wir hatten eine klare Vorstellung von einem perfekten Heavy Metal Album und zogen dies konsequent durch“, blickt Gitarrist Oscar Dronjak zurück.

Einen Eindruck könnt ihr in dem nachfolgendem Trailer gewinnen:

Heute startet der Vorverkauf des Boxsets unter: http://nblast.de/HammerfallLOK20Years

Die Tracklist ist wie folgt:

CD1 (Album, remastered 2018)

01. Heeding The Call

02. Legacy Of Kings

03. Let The Hammer Fall

04. Dreamland

05. Remember Yesterday

06. At The End Of The Rainbow

07. Back To Back

08. Stronger Than All

09. Warriors Of Faith

10. The Fallen One

CD2

01. Eternal Dark (Picture cover)

02. I Want Out (Helloween cover)

03. Man On The Silver Mountain (Rainbow cover)

04. Legacy Of Kings (Medley 2018)

05. Heeding The Call (Live 2018)

06. Let The Hammer Fall (Live in Brazil 2017)

07. Legacy Of Kings (Live)

08. At The End Of The Rainbow (Live)

09. Stronger Than All (Live)

10. Heeding The Call (Rehearsal demo 1998)

11. Let The Hammer Fall (Rehearsal demo 1998)

12. Warriors Of Faith (Rehearsal demo 1998)

13. Back To Back (Rehearsal demo 1998)

14. At The End Of The Rainbow (Rehearsal demo 1998)

15. Dreamland (Rehearsal demo 1998)

DVD (Bonus)

01. Legacy Of Kings – Interview 2018

HammerFall – Live at Park Avenue, Jan. 19th 1999, Shure Endorsement Party

02. Heeding The Call

03. The Metal Age

04. Let The Hammer Fall

05. Steel Meets Steel

06. Breaking The Law (Judas Priest cover)

07. Shure Endorsement Ceremony

From “The First Crusade”

08. Listening Session

09. German TV Advertisement

10. Releaseparty for Legacy of Kings

11. Head Over Heels (Accept cover)

12. Balls To The Wall (Accept cover)

13. Breaking The Law (Judas Priest cover)

14. Outtakes And Sign Off

From “The Templar Renegade Crusades”

15. I Want Out (Video montage from Hansen Studios)

16. Unchained (Live in Switzerland)

17. Legacy Of Kings (Live in the U.S.A.)

18. Remember Yesterday (Live in Japan)

19. Warriors Of Faith (Live in Chile)

20. Let The Hammer Fall (Live in Sweden)

21. I Believe (Live in Sweden)

22. Breaking The Law (Video montage)

