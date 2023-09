Escape From Wonderland: veröffentlichen heftigen Metalcore-Track „Eyes Wide Shut“ aus ihrem Debütalbum „Pieces“

Escape From Wonderland, die mit elektrisierender Kraft die Metalcore-Szene erobern, haben am 1. September ihren neuesten Track Eyes Wide Shut veröffentlicht. Ein unerbittliches Meisterwerk, das ihre unverwechselbare Mischung aus roher Aggression und melodischer Finesse zeigt. Die neue Single ist ein Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete Debütalbum Pieces, das einen Meilenstein im Bereich des modernen Metals zu werden verspricht.



Angetrieben von der brennenden Intensität des dynamischen Sounds von Escape From Wonderland, verkörpert Eyes Wide Shut den unverkennbaren Stil der Band, der mühelos gutturale Schreie und komplexe Gitarrenarbeit miteinander verbindet.

Seht euch das Video zu Eyes Wide Shut hier an:

Pieces, das Debütalbum von Escape From Wonderland, wird eine bahnbrechende Erkundung von Emotionen und klanglichen Grenzen sein. Inspiriert von ihren eigenen Lebenserfahrungen und dem sich ständig weiterentwickelnden Metalcore-Genre, hat die Band Songs zusammengestellt, die sowohl emotional aufgeladen als auch musikalisch innovativ sind. Eyes Wide Shut ist ein weiterer verlockender Einblick in die vielfältige Klangpalette des Albums und die unerschütterliche Hingabe der Band, künstlerische Grenzen zu verschieben.

Gitarrist und Sänger Lars kommentiert den Song:

„Ich wollte hierbei aus der Sicht eines Alkoholkranken schreiben und in etwa nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss. Im Rahmen meiner Arbeit im Krankenhaus hatte ich schon vereinzelt Kontakt zu Menschen, die unter Alkoholsucht leiden und es ist erschreckend zu sehen, wie einschneidend und zerstörerisch diese Suchterkrankung sein kann. Und auch, welchen Einfluss das nicht nur auf das eigene Leben hat, sondern auch auf das Leben derjenigen, die einem am nächsten stehen. Letztendlich habe ich die meisten der Betroffenen als völlig alleingelassen erlebt, nachdem sie durch ihre Krankheit jeden, der ihnen Nahe stand, aus ihrem Leben vertrieben haben. Als Betroffener bleibt man selbst allein zurück und muss sich für das verantwortlich zeigen, was man sich und seiner Umwelt angetan hat. Außerdem ist es beängstigend zu sehen, wie schnell man selbst in suchthafte Tendenzen rutschen kann. Gerade unter Musikern ist das Thema Sucht ein weit verbreitetes Problem und etwas, das allzu schnell aus den Augen verloren und bagatellisiert wird. Aber glücklicherweise gibt es auch viele Geschichten von mittlerweile trockenen Musikern, von denen man sich zu einem verantwortungsbewussten Konsum inspirieren lassen kann.“

Pieces – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Beyond Life

2. Silver Lining

3. Eyes Wide Shut

4. Devil’s Witness

5. Dissimulate

6. Sulfur

7. Hourglass

8. Your Ghost

9. Aurora

10. Blinding Lights

Escape From Wonderland

Pieces

Label:Drakkar Entertainment / Soulfood

Release-Datum: 03.11.2023

Escape From Wonderland, Deutschlands neuester und heißester Metalcore-Export aus Stuttgart, machten 2018 ihre ersten Schritte in der Szene und sind seitdem quer durch das Land getourt und haben die Bühnen mit einigen der größten Acts der Metalszene geteilt. Nach der Veröffentlichung einer EP und einiger Singles unterzeichnete die Band ihren ersten weltweiten Plattenvertrag mit Drakkar Entertainment / Soulfood in Hamburg. Das kommende Debütalbum Pieces wurde von dem renommierten Produzenten Nils Lesser (Cypecore) bei Vaultroom Productions aufgenommen und gemastert. Escape From Wonderland ist nun bereit, die Szene des modernen Metalcore im Sturm zu erobern.

Erhältlich als: Vinyl, Digipac & Digital

Mehr infos zu Escape From Wonderland bekommt ihr hier:

Escape From Wonderland sind:

Dennis Burhenne – Gesang

Lars Köke – Gitarre & Klargesang

Dennis Frei – Gitarre

Cornelius Stock – Bass

Benjamin Stempfle – Schlagzeug

Escape From Wonderland online:

https://www.facebook.com/EscapefromWonderland.Band/

https://www.instagram.com/escapefromwonderland.band/