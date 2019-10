Eskimo Callboy: Veröffentlichen Video und Single zu „Prism“ vom neuen Album „Rehab“/ VÖ 01.11.2019

Eskimo Callboy, die Genre-Könige der Electrocore-Szene, melden sich nach zwei Jahren voller Shows, Charterfolge und Songwriting mit ihrem brandneuen Album Rehab zurück. Ähnlich wie seine Vorgänger ist Rehab eine stilistische Neuerfindung der Band, wo jede neue Idee – ob textlicher, visueller oder soundtechnischer Natur – einen gewaltigen Schritt vorwärts bedeutet. Das vorangegangene Album, The Scene, stieg auf Platz 6 in den deutschen Album Charts ein und ist damit das Dritte, welches eine Top-10 Platzierung erreicht. Sich über Genregrenzen hinwegsetzend, sind die neuen Songs von Eskimo Callboy deutlich direkter und für den Hörer besser zugänglich.

Bevor Eskimo Callboy am 01. November 2019 endlich ihr neues Album Rehab veröffentlichen, präsentieren sie mit dem offiziellen Video zu Prism einen weiteren Song vom Album vorab, hier zu sehen:

Eskimo Callboy über Prism: „Die neue Single „Prism“ ist eines unserer Lieblingslieder vom neuen Album „Rehab“. Wir mögen den Song, nicht nur wegen der eingängigen Melodie, sondern auch weil er eine positive Botschaft enthält. Das Lied ist als Ermutigung für all diejenigen gedacht, die nicht das sehen, wozu sie eigentlich in der Lage sind. Wir benutzen „Prism“ metaphorisch um zu zeigen, dass es manchmal nur das geeignete Medium braucht, sich selbst komplett zu entfalten und sein wahres Gesicht zu zeigen. Hört euch das neue Lied also unbedingt mit dem dazugehörigen Video an und bleibt positiv.

Viel Liebe!

Eskimo Callboy“

Das Album neue Album Rehab erscheint in den folgenden Formaten:

Deluxe CD Box Set

CD Digipak

Standard CD Jewelcase

black LP+CD

pink LP+CD (ltd. to 200) – erhältlich über EMP

neon yellow LP+CD (ltd. to 200) – erhältlich über Impericon

neon orange LP+CD (ltd. to 200) – erhältlich über den Bandshop

Hier findet ihr den Link für Vorbestellungen: https://Eskimo-Callboy.lnk.to/Rehab

Einen Monat nach der Veröffentlichung von Rehab werden Eskimo Callboy die größte Headliner Tour antreten, die sie bis zum jetzigen Zeitpunkt gespielt haben.

Eskimo Callboy – Rehab European Tour 2019

Special Guests: werden noch bekannt gegeben

Presented by: Metal Hammer, Fuze, EMP, Radio Bob

01.12.19 (DE) Berlin – Metropol

03.12.19 (CZ) Prague – Storm Club

04.12.19 (HU) Budapest – Dürer Kert

05.12.19 (AT) Wien – Simm City

06.12.19 (AT) Saalbach Hinterglemm – Bergfestival

07.12.19 (DE) Köln – Palladium

08.12.19 (DE) Hamburg – Docks

13.12.19 (BE) Hasselt – Muziekodroom

14.12.19 (DE) Bremen – Modernes*

15.12.19 (DE) Karlsruhe – Knockdown Festival

17.12.19 (F) Paris – Gibus

18.12.19 (CH) Zürich – Komplex 457

19.12.19 (DE) München – Tonhalle

20.12.19 (DE) Nürnberg – Löwensaal

21.12.19 (DE) Leipzig – Haus Auensee

* new

Rehab ist der Nachfolger des erfolgreichen Albums The Scene, welches 2017 auf Platz 6 in den deutschen Charts landete.

