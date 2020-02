Exhorder: veröffentliche neue Single

Nur wenige Tage vor dem Start ihrer US Tour mit Overkill veröffentlichen die Thrash Metal Legenden Exhorder eine brandneue Single: The Man That Never Was. Dieser groovende Nackenbrecher wurde während der Arbeiten an ihrem aktuellen Album Mourn The Southern Skies aufgenommen – ihrem ersten Langspieler seit beinahe drei Jahrzehten. Fans können den Track nun streamen und die limitierte 7“ Vinyl auf der kommenden Tour erwerben, inklusive der B-Seite, einer Live Version von Legions Of Death, aufgenommen in Saint Vitus (New York).

Streamt The Man That Never Was hier:

nblast.de/ExhorderTMTNW



Mit zerschmettertenden Mid-Tempo Attacken und einem keifenden Gesangsangriff, lehnt sich The Man That Never Was an Exhorders Punk und Hardcore Wurzeln an. Wieder einmal geht die Band weiter als jede andere Metal Band. Gerüchte, Verschwörungen, Heuchelei und Verrat sind das Material, aus dem die Texte sind, und der Zündstoff, welcher die Wut von Exhorder immer weiter anfacht. Selbst Könige und Königinnen müssen in diesen Zeiten in Angst leben.

Exhorders neue Single schließt sich an das lange erwartete Comeback der Band an. 2019 erschien das Album Mourn The Southern Skies mit außergewöhnlichen Songs wie Hallowed Sound und My Time und brachte der Band Charterfolge in den U.S.A., dem UK ebenso wie in Deutschland und der Schweiz.



Exhorder North American Tour Dates w/Overkill:

Feb 26 – Anaheim, CA – House of Blues

Feb 27 – San Francisco, CA – Slim’s

Feb 28 – Las Vegas, NV – House of Blues

Feb 29 – San Diego, CA – House of Blues

Mar 1 – Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

Mar 2 – Albuquerque, NM – Sunshine Theater

Mar 4 – San Antonio, TX – AZTEC

Mar 5 – Corpus Christi, TX – House of Rock

Mar 6 – Houston, TX – Warehouse

Mar 7 – Dallas, TX – Gas Monkey

Mar 8 – New Orleans, LA – House of Blues

Mar 9 – Tampa, FL – The Ritz

Mar 10 – Orlando, FL – House of Blues

Mar 11 – Atlanta, GA – Buckhead Theatre

Mar 12 – Charlotte, NC – Underground @ The Fillmore

Mar 13 – Silver Springs, MD – The Fillmore

Mar 14 – Montclair, NJ – Wellmont Theater

Exhorder European Tour Dates:

Aug 5-8 – Jaroměř, Czech Republic – Brutal Assault

Aug 7 – Leeuwarden, Netherlands – Into The Grave

Aug 8 – Kortrijk, Belgium – Alcatraz

Aug 29 – Warsaw, Poland – Metalmania Open Air