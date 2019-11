Follow The Cipher: stellen neuen Schlagzeuger Daniel Sjögren vor

Neuigkeiten aus dem Follower The Cipher Camp, wo gerade fleißig an den Songs für das zweite Studioalbum der Schweden geschrieben wird, welches in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen soll. Denn heute verkündet die Band schweren Herzens den Abschied von ihrem Drummer Karl Löfgren.

Karl Löfgren über die Entscheidung: „Nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, wurde mir klar, dass ich nicht mehr der richtige Mann für Follow The Cipher bin. Es hat kein böses Blut gegeben, wir haben einfach vollkommen andere Ziele mit unserer Musik. Ich liebe es, Schlagzeug zu spielen, aber ich möchte es nicht mehr auf einem derart professionellen Level mit ausgiebigen Touren und riesigen visuellen Konzepten tun. Glück bedeutet für mich, in einem verschwitzten Proberaum Double Bass Drums zu spielen, hier und dort im Pub vor Ort einen Gig zu spielen und seit der Geburt meines wundervollen Sohns im letzten Juli ist es mein größtes Glück mit ihm und meiner großartigen Verlobten Zeit zu verbringen. Follow The Cipher verdient jedoch einen Drummer, der die Band auch weiterhin voranbringen kann und dafür brauchen sie jemanden, der hundert Prozent gibt und all das liebt, wofür Follow The Cipher steht. Ich liebe die gesamte Crew und werde voraussichtlich auch weiterhin im Hintergrund die Band mit Vlogs oder als Drum Tech unterstützen.

Um zum Ende zu kommen: Ich möchte Ken, Viko, Linda und Jonas für die tolle Zeit auf und fernab der Bühne danken, es waren überwältigende Erfahrungen. Und natürlich möchte ich auch all denen danken, die zu unseren Shows gekommen sind, unsere Alben und unseren Merch gekauft haben, sich mit uns nach den Shows unterhalten haben, uns mit Geschenken überhäuft haben und die sich verdammt noch einmal die Kunst von Follow The Cipher auf ihre Körper tätowiert haben. Ihr seid allesamt einzigartig!

Follow The Cipher haben bereits einen neuen Drummer gefunden, welcher die Band auf eben jene nächste Stufe heben wird, weshalb ich den Stab nun an den talentierten Daniel Sjögren weitergeben werde. Bitte heißt ihn herzlich willkommen!“

Daniel Sjögren fügt hinzu: „Ich trete meine Stelle als neuer Drummer von Follow The Cipher mit größtem Vergnügen und hohen Erwartungen an. Eigentlich, wie vielleicht einige von euch wissen, war ich bereits ein Teil dieser Band, als alles begonnen hat. Wie auch immer, gewisse Umstände führten dazu, dass ich schnell wieder ausstieg. Ich habe die Reise der Band jedoch über all die Jahre hinweg verfolgt und hatte das Vergnügen, mit ihnen auf Tour zu gehen. Ich liebe ihre Musik, und die Songs spielen zu können, die noch während meiner Zeit bei Follow The Cipher das Licht der Welt erblickt haben, füllte mein Herz mit Freude. Kombiniert mit den Meisterwerken einiger der besten Songwriter derzeit machte es zu einer Ehre und einer großartigen Erfahrung! Ich kann es gar nicht erwarten, mit ihnen wieder auf Tour zu gehen!

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Kalle nur das Beste für seine Zukunft zu wünschen! Wir sind gute Freunde seit vielen Jahren und irgendwie sind wir in die Fußstapfen des jeweils anderen getreten. Er ist ein großartiger Typ und ein unglaublicher Drummer. Ich fühle mich geehrt, mich seiner Aufgabe nun anzunehmen und hoffe, dass ich das in dem mir bestmöglichen Weg auch tun kann.

Und ein riesiges Dankeschön an Linda, Ken, Viko und Jonas für die Chance, wieder Teil der Cipher Army zu sein – wir sehen uns auf der Straße!“

