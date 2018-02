Das Essener Hardrocktrio FORMOSA beweist mit seinen heißen Liveshows, dass Hardrock auch ohne Haarspray und Lederhose sexy sein kann.

Mit Hooks, die selbst die Misfits aus der Danzig-Ära nicht besser hinbekommen hätten und Grooves, die KISS selbst geschminkt alt aussehen lassen, unterstreichen FORMOSA immer wieder ihre Qualitäten.

Am 02.03.2018 erscheint ihr neues Album „Sorry for being sexy“ bei Sweepland Records.

Heute präsentieren euch FORMOSA ein brandneues Video zu „Mañana“:

Wenn selbst die Fleckung des Leopardenfells und dein verschwitztes Brusthaar zum Headbangen ansetzen, dann fegen FORMOSA über deine Stadt!

