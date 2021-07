Frank Schäfer: das neue Buch „Krachgeschichten“ erscheint am 06.08. bei Zweitausendeins

In rund vier Wochen erscheint das neue Buch Krachgeschichten von Frank Schäfer beim Leipziger Verlag Zweitauseneins.

Über das Buch:

„Die Achtziger waren das beste Jahrzehnt der Welt – so als leidlich akneversehrter Gitarrist einer völlig unbekannten Metaltruppe aus der niedersächsischen Tiefebene.“

In nicht immer seriösen, gewiss aber hundertprozentig wahren Gonzo-Reportagen, in Prosapoemen, Kurzgeschichten und Erörterungen bietet Frank Schäfer Einblicke in eine schwarz gewandete, wild grimassierende, ziemlich splissgeschädigte Szene. Er erzählt von den orgiastischen Ausschweifungen einer Metalkreuzfahrt, zeigt sich beeindruckt vom Stehvermögen der Veteranen auf dem Metal Hammer Paradise, überprüft die Eins-a-Trveness der Jungspunde auf dem Steel Held High, spielt im Pandemie-Sommer 2020 Wacken nach und ist eigentlich immer zugegen, wo Gitarren tief hängen, Hörner zum Himmel zeigen und Köpfe im Takt nicken. Schäfer versammelt in seinem Band aber nicht nur komische Geschichten, böse Polemiken und dicke Hasslatten, sondern auch zu Herzen gehende Ehrenrettungen und seelenvolle Reminiszenzen an die wilden Anfangstage des Hard Rocks und des Heavy Metals.

Über den Autor:

Frank Schäfer, Jahrgang 1966, lebt als freier Autor und Journalist in Braunschweig. Er schreibt regelmäßig für Magazine wie Rolling Stone, Neue Zürcher Zeitung, taz u. a. über dieses und jenes, meist aber über Literatur und Popkultur. Bei Zweitausendeins erschien zuletzt 2020 die „Bukowskipedia“ Notes On A Dirty Old Man.

Das Buch erscheint im festen Einband und ist für 16 Euro erhältlich.

ISBN 978-3-96318-104-7