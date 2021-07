Made in Franken: Nump

In unserer neuen Serie stellen wir euch fränkische bzw. bayrische Metalbands vor, die bereits in ihrer Region oder auch darüber hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Heute mit Nump!

Name: Nump

Gründung: 2004

Musikrichtung: Modern Metal, Alternative Groove Metal

Links: https://www.nump.de/

https://www.facebook.com/nump.band

Bandmitglieder :

Gesang und Keyboard – Christian Seynstahl

Lead Gitarre – Thorsten Gschwandtner

Rhythmus Gitarre – Dominik Heidinger

Bass – Stefan Benak

Schlagzeug – Jochen Waigandt

Diskografie:

2006: Sigh Of Relief

2008: Reflections

2012: Eruption

2017: Sun Is Cycling

Wichtigste Konzerte:

2007: Rock Mania

2018: Umsonst Und Draußen

Nump – fünf Franken, rund 200 Gigs und vier Studioalben. So könnte man die Band der Lokalmatadoren aus dem Landkreis Kitzingen kurz und knapp vorstellen. Aber dahinter liegt natürlich viel mehr: Sie meistern gekonnt den Spagat zwischen modernem und alternativem/progressivem Metal, zwischen Konvention und musikalischem Anspruch schaffen. Längst gilt die Band nicht mehr nur als Underground-Geheimtipp, sondern spielte sich erfolgreich in die Oberliga des deutschen Metals. Unzählige Auftritte mit namhaften Bands wie Subway To Sally, Saltatio Mortis, Pain, Kreator und den Farmer Boys zeugen davon, und auch die Reviews einschlägiger Metalmagazine sind durchgehend positiv. „Denn bei Nump gibt es kein BubblegumTrallaRock, da geht ziemlich was ab“ – live sind die fünf immer wieder ein Erlebnis, ihre Grooves und Riffs setzen sich bretthart ins Gehör und finden durch Christian Seynstahls wandelndes Stimmentempri die perfekte Ergänzung zu ihrem groovig-progressiven Stil.

Nach drei Studioalben erschien 2017 mit Sun Is Cycling (Time Zone Records/Finest Noise Promotion) das vierte und bislang erfolgreichste Studioalbum. Die Aufnahmen entstanden teils in Eigenregie, teils im Würzburger Sonic Storm Studio, wo Rhythmusgitarrist und Produzent Dominik Heidinger unter anderem schon Alben von The Voice Of Germany Gewinner Andreas Kümmert aufnahm. Mit Sun Is Cycling möchten die Kitzinger den Sprung aus dem Underground Bereich schaffen und ihren Bekanntheitsgrad steigern.

Und vor allem wieder live zeigen, was sie draufhaben – das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!