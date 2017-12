Die Full Metal Cruise VII ist ausgebucht!

Innerhalb kurzer Zeit nach dem Buchungsstart waren alle Kabinen vergriffen. Erneut war der Andrang auf die begehrten Plätze höher als das Kabinenangebot der lautesten Kreuzfahrt Europas.

Erfahrungsgemäß fallen vor allem in den ersten Tagen ein paar Stornierungen an, so dass von Zeit zu Zeit Kabinen wieder buchbar sind. Es lohnt sich also, immer mal wieder nachzuschauen.

Die siebte Auflage der Full Metal Cruise, die im September 2018 nach Schottland und England führt, ist somit bereits vor Reisestart ein Riesenerfolg.

