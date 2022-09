Galderia: enthüllen Trackliste ihres Albums

Falls es euch entgangen ist, Galderia werden ihr neues Album Endless Horizon am 11.11.2022 bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute haben sie auch die Trackliste des Albums veröffentlicht, die weiter unten verfügbar ist.

Endless Horizon wird auf CD, als limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/endlesshorizon

Das dritte Studioalbum der Band wurde von Simone Mularoni im Domination Studio gemischt und gemastert. Felipe Machado Franco ist abermals für die Gestaltung des Artworks verantwortlich.

Endless Horizon ist ein melodisches und starkes Metal-Album geworden, das mit heftigen Gitarrenriffs, atemberaubenden Lead-Gitarren, tollem Gesang und Chorarrangements besticht.

Galderia – Endless Horizon

CD

1. Answer The Call

2. Striking The Earth

3. Elation

4. Eternal Paradise

5. Gonna Change It All

6. Come With Me Now

7. Burning Higher

8. Endless Horizon

9. Heart Of Mankind

10. Twenty One

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Answer The Call

Striking The Earth

Elation

Eternal Paradise

Gonna Change It All

B-Side

Come With Me Now

Burning Higher

Endless Horizon

Heart Of Mankind

Twenty One

Galderia live:

15.10.2022 FR Mouthe – MaMouthe Festival

https://www.galderia.net

https://www.facebook.com/GalderiaOfficial2.0