Gaupa: haben Lyric-Video zu „Lion’s Thorn“ veröffentlicht

Die gefeierte progressive Stoner Rock-Band Gaupa hat ein neues Musikvideo zu ihrem Song Lion’s Thorn veröffentlicht, der als kraftvoller Eröffnungstrack ihres brandneuen Mini-Albums Fyr dient. Dieses erscheint heute digital über Nuclear Blast Records und in physischer Form über Magnetic Eye Records. Fyr ist die Fortsetzung des hochgelobten zweiten Albums Myriad und zeigt einige der schwersten und fesselndsten Werke von Gaupa bis dato.

Das Musikvideo zu Lion’s Thorn kann hier angesehen werden:

Emma Näslund (Gesang) äußerte sich dazu: „In a world full of chaos I hope these songs will bring you dance, hope and lust to resist oppressors.“

Die Vinyl- und CD-Ausgaben von Fyr enthalten den exklusiven Track Sömnen / Febersvan (Live At Monkey Moon Studios 2023), der nur in physischen Formaten verfügbar ist.

Gaupa Live-Termine in 2025

05.07. Stoomfest – London, UK

02.08. Krach Am Bach – Beelen, GER

17.08. Motocultor – Carhaix-Plouguer, FR

… mehr Infos folgen in Kürze.

Seit der Veröffentlichung ihrer selbstbetitelten EP im Jahr 2018 hat die schwedische Band Gaupa, was auf Englisch „Luchs“ bedeutet, neue Wege innerhalb der Stoner- und Psychedelic-Szene beschritten und ein einzigartiges Universum geschaffen, das durch bezaubernden lyrischen Surrealismus und bewusstseinsverändernden Sound geprägt ist. Im Jahr 2020 katapultierte ihr Debütalbum Feberdröm sie mit einer herausragenden Mischung aus progressivem Metal, Doom, Stoner und Folk ins internationale Rampenlicht, geleitet von der fesselnden Stimme der Frontfrau Emma Näslund. Nur ein Jahr später fanden sie ihr Zuhause bei Nuclear Blast Records. Nach der Veröffentlichung von Myriad im Jahr 2022, lieferten Gaupa unzählige unvergessliche Auftritte, darunter Festivals wie Sweden Rock, Hellfest, Wacken, Mystic und Desertfest, sowie Touren mit Schwergewichten wie Uncle Acid And The Deadbeats, Blood Ceremony und Graveyard.

Jetzt haben sie einen Wendepunkt in ihrer Reise erreicht. Nachdem der ehemalige Co-Gitarrist Daniel Nygren 2024 die Band verließ, um sich auf das Familienleben zu konzentrieren, sahen sich Gaupa einem Stillstand gegenüber und musste lernen, die Band ohne eines ihrer Kernmitglieder neu zu orchestrieren. Im Sommer begannen sie mit dem Schreiben ihres ersten Albums seit drei Jahren, einem vierteiligen Mini-Album mit dem Titel Fyr, ein Wortspiel mit mehreren Bedeutungen, das „Leuchtturm“, „etwas in Brand setzen“ sowie die Zahl „vier“ auf Schwedisch bedeutet. Das 4-Track-Mini-Album markiert die vierte Veröffentlichung von Gaupa und den Beginn ihres nächsten Kapitels als vierköpfige Band. Trotz der neu reduzierten Besetzung ist Fyr jedoch alles andere als gering; mit Hilfe des neuen Mixing Engineers Karl Daniel Lidén präsentiert es ihr bisher schwerstes Material. Aufgenommen im Herbst 2024 in den Svenska Grammofonstudion in Göteborg und den Estethuset Studios in Falun, ist Fyr eine genreübergreifende Reise durch fesselnde Psychedelia-Sounds, groovigen Stoner Rock und schweren Prog Metal. Das Album zeigt mehr von Näslunds spielerisch verwirrendem und surrealem Lyrikstil und erkundet lose das Konzept der Zeit, „was real ist, was nicht und was ein Traum ist“, inspiriert von Science-Fiction-Romanen, der Natur und Tieren.

Im Laufe des Jahren werden Gaupa weiterhin ihre Live-Qualitäten unter Beweis stellen und auf Festivals wie Stoomfest im Vereinigten Königreich, Krach Am Bach in Deutschland und Motocultor in Frankreich auftreten.

