Gentility: werden Glutsucht

Bereits 2013 verabschiedete sich die Oldenburger HardRock-Formation von ihren englischsprachigen Veröffentlichungen und entschied sich für einen musikalischen Quantensprung in die deutsche Lyrik. Entfesselt und sprachlich befreit rückt die Band seitdem packend-eingängige Refrains, nachdenklich stimmende Botschaften und beißende Kritik an den Übeln dieser Welt in den Mittelpunkt ihrer Songs. Diese Mischung bildet eine Synergie aus anspruchsvollen, ausdrucksstarken Texten und melodischen, krachenden Gitarrengewittern, die die Gedanken infiziert und zugleich mit treibenden Beats und viralen Hooklines mitzureißen versteht. Die Sprache, die Botschaft, der Auftrag… der unausweichliche Abschluss dieser Entwicklung ist nun die Umbenennung in Glutsucht.

Gegenwärtig arbeiten die drei Musiker an ihrem neuen Album Urbane Dekadenz. Ein mitreißendes Werk, welches in dem für die Band typischen Stil die globalen Entwicklungen und die zunehmende Dekadenz der westlichen Gesellschaften spiegelt. Ein musikalischer Aufruf an die Weltgemeinschaft zu mehr Verantwortungsübernahme, getragen von glühender Kritik und süchtig machendem Rock.

Prominente Unterstützung bekamen Glutsucht von Produzent Martin Pfeiffer (Anvil, U.D.O.), der mit der Singleauskopplung Im Auftrag Des Herrn seine Arbeit aufnahm. Diese wurde bereits im Herbst 2019 in einem aufwendigen Videoclip auf YouTube veröffentlicht. So wird das zweite Album zum ersten unter dem neuen Namen und der Reboot einer Band, die sich nach all den Jahren mit unzähligen Festivalauftritten im Vorprogramm von Bands wie den Leningrad Cowboys, Megaherz, Lord Of The Lost, Ohrenfeindt, Sodom und Die Happy noch einmal komplett neu erfunden hat.

Stationen:

In den Jahren nach der Gründung 2005 erarbeitete sich die Band mit Herzblut und Spielfreude eine regionale Popularität. Im Sommer 2011 starteten Gentility eine Charité-Konzert-Tournee und rockte unter Verzicht auf seine Gage in den Camps der ISAF-Einsatzkräfte in Usbekistan und Afghanistan für die dort stationierten Soldaten. 2012 folgten nach der Veröffentlichung des ersten Albums First und der EP Ballads Of Saints & Sinners (beide in englischer Sprache) Festival-Highlights wie das Hütte Rockt Festival und 2013 der Schlussstrich unter die englischsprachige Ära der Band.

Der Sprachwechsel veränderte den Sound und die Botschaft der Rockformation. Dafür steht nicht zuletzt das zum Anfang des Jahres 2016 erschienene, erste deutschsprachige Album Wir haben Der Welt Noch Was Zu Sagen. Die Textgestaltungen und Kompositionen finden nicht nur Anerkennung in den Rezensionen der Musikmagazine, die Band erspielte sich mit ihnen zugleich eine neue, andere und größere Fangemeinde. Im Mai 2017 erschien das offizielle Video mit dem Album-Titelsong. 2021 entscheidet sich die Band für die Umbenennung in Glutsucht.

Glutsucht sind:

Dirk Michaelis – Gesang, Gitarre

Julia Michaelis – Bass, Gesang

Ingo Hanke – Schlagzeug, Gesang

Quelle: Glutsucht