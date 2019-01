Heute stellen Ghost Iris ihre zweite Single Final Tale mit einem Lyric Video vor. Der Song ist die zweite Auskopplung aus ihrem dritten Studioalbum Apple Of Discord, welches am 22. Feburar 2019 über Long Branch Records veröffentlicht wird.



Nicht nur sind Ghost Iris eine der führenden progressiven Metalcore bands aus Dänemark, sie sind ebenso ein perfektes Beispiel für die moderne Musikwelt. Gestartet in 2015 als ein DIY-Internet-Phänomen, baute sich die Band in rasanter Zeit ein starkes Team im Hintergrund auf und hinterließ sehr schnell ihre ersten Spuren in der Metal-Gemeinde. Im Jahre 2016 war ihr Debütalbum Anecdotes Of Science & Soul bereits das meist-gestreamte Album einer dänischen Metalband auf Spotify mit 1,6 Millionen Streams. Inzwischen stiegen ihre gesamten Streams auf über 5 Millionen an.



Das neue Album wurde gemastered von Buster Odeholm (Humanity’s Last Breath, Oceano, Enterprise Earth, Currents) in den Impact Studios, während das Artwork von Dixon Jong (Intuitive Designs) kreiert wurde.



Apple Of Discord ist ab jetzt hier vorbestellbar:

https://GhostIris.lnk.to/AppleOfDiscord

