Oft kommen großartige Bands aus wenig entdeckten und versteckten Orten. Childrain, entstanden aus einer neuen Generation baskischer und spanischer Metal Bands, macht ihre Musik entschlossen, liefert Qualität und eine perfekte Live-Performance. Nachdem sie ihre eigene musikalische Signatur mit bereits 3 veröffentlichten Alben in Spanien entwickelt haben, ist die Band nun so weit, ihre internationalen Ziele zu verfolgen und neue Territorien zu erobern. Ihr nächster Schritt ist nichts weniger als eine weltweite Veröffentlichung ihres vierten Albums The Silver Ghost Und wird das nächste Sprungbrett sein, um auf den Erfolgen, die sie bisher in ihrer Heimat erzielt haben, aufzubauen.

Mit The Silver Ghost liefert Childrain ein technisch und progressiv klingendes Album, in dem moderner und melodischer Metal mit eingängigen Melodien und einer spirituellen Botschaft kombiniert werden. Die Texte sind tiefgreifend und episch, moderne baskische Poesie, die die Spiritualität der Band, aber auch ihre Verbindung zur Natur und zum Universum, widerspiegelt.

Das Album wird am 29. März 2019 weltweit veröffentlicht und enthält die folgenden 9 Songs:

Wake The Ghost

Saviors of the Earth

The Valley of Hope

Saturnia

The Silver Walker

Interstellar

Eon

Ten Thousand Moons

Omega

Das erste Video zum Song Wake The Ghost wird in den kommenden Wochen Premiere haben. Bis dahin könnt ihr Childrain mit dem Video zum Song Matheria Act I kennenlernen, das von ihrem vorherigen Album Matheria stammt:

