Die niederländischen Death Metaller God Dethroned werden in April auf die europäischen Bühnen zurückkehren, wenn sie mit ihren amerikanischen Death Metal Freunden von Suffocation auf große Tour gehen.

Suffocation

+ Belphegor

+ God Dethroned

+ Nordjevel

+ Darkrise

04.04 – Ludwigsburg (GER) „Rockfabrik“

05.04 – Essen (GER) „Turock“

06.04 – Aalborg (DEN) „Royale Metalfest“ *

07.04 – Hamburg (GER) „Kulturpalast“

09.04 – Osnabrück (GER) „Bastard Club“

10.04 – Rotterdam (NLD) „Baroeg“

11.04 – Alkmaar (NLD) „Victorie“

13.04 – Enschede (NLD) „Metropool“

16.04 – Esch/Alzette (LUX) „Kulturfabrik“ ***

17.04 – Geneve (SUI) „l’Usine“

18.04 – Luzern (SUI) „Schuur“

19.04 – Mannheim (GER) „MS Connexion“

20.04 – Zwickau (GER) „Seilerstrasse“

21.04 – Brno (CZE) „Melodka“

23.04 – Bucharest (ROM) „Quantic Club“

24.04 – Cluj Napoca (ROM) „Form Space“

25.05 – Ostrava (CZE) „Barrack Club“

26.04 – Budapest (HUN) „Durer Kert“ **

28.04 – Graz (AUT) „Xplosiv“

* – no Belphegor

** – no God Dethroned

*** – no Nordjevel

MORE DATES TO BE ANNOUNCED SOON

God Dethroned kommentieren: „Es ist schon ein bisschen was her, dass wir eine richtige Europatour gefahren sind, deshalb kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir ziemlich begeistert waren, als uns unsere Freunde von Suffocation und Belphegor auf diese Rutsche eingeladen haben. Wir planen, auf dieser Tour ein paar Nummern zu spielen, die wir seit längerem nicht mehr gespielt haben und darüber hinaus Songs, die wir überhaupt noch nie live gebracht haben. Für unsere Fans wird das also richtig interessant! Wir freuen uns darauf, bald wieder die Straßen unsicher zu machen und alte und neue Freunde zu treffen!“

Weitere God Dethroned Dates:

31.01.-04.02.2019 US – Fort Lauderdale @ 70.000 Tons Of Metal

16.03.2019 NL – Beek en Donk @ Fortress Fest

12.04.2019 DE – Dettelbach @ Metal Franconia

26.04.2019 DE – Lichtenfels @ Ragnarök Festival

23.08.2019 DE – Eisenach @ Burgbrand Festival

