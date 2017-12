Überall nur Krieg und Leid! Die Welt geht zu Grunde… SCHLUSS DAMIT! Wer will denn das zum x-ten Mal lesen? GODSLAVE haben die Schnauze voll und liefern mit ihrem neuen Album „Reborn Again“ ein Bollwerk gegen die allgegenwärtige Negativität und Schwarzmalerei.

Eine positive Grundeinstellung ist Entscheidungssache und GODSLAVE haben diese Entscheidung längst getroffen. Über die schlechten Dinge im Leben singen andere schon mehr als genug. GODSLAVE präsentieren ein grundlegend anderes Konzept: eine konsequent positive Message!

Songs wie „Full Force Forward“, „Reborn Again“, „Unseen Storm“ oder „Born To Fight“ strahlen einen unbändigen Willen aus, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sollen auch andere dazu inspirieren!

Nach 10-jähriger Bandgeschichte mit vielen Ups und Downs haben GODSLAVE mit einem neuen Mitstreiter an der Leadgitarre einen musikalischen Quantensprung hingelegt, den wohl die wenigsten erwartet hätten. Mit „Reborn Again“ stellen sich die Saarländer selbstbewusst dem Vergleich mit den Großen des Thrash Metal! Aber da gibt es nur noch einen Weg: Full Force FAST Forward!

GODSLAVE

Reborn Again

Green Zone / H´art

VÖ: 09.03.2018

www.godslave.de

www.facebook.com/godslaveband

