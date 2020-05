Gojira zeigen ihr Konzert „Live At Red Rocks“

Gojira haben für diese Woche ein Streaming-Highlight angekündigt: Am Mittwoch ab 22 Uhr unserer Zeit kann über die Website der Band der Mitschnitt ihres Konzertes Live At Red Rocks angesehen werden, das die französische Band am 11. Mai 2017 im Rahmen ihrer MAGMA World Tour im historischen Red Rocks Amphitheatre in Morrison, Colorado gab, vor ziemlich genau drei Jahren also.

Es ist das erste Mal, dass dieses professionell gefilmte Konzert irgendwo zu sehen ist. Und das auch nur für kurze Zeit: Der Stream wird nach dem Go-live am Mittwoch für 24 Stunden verfügbar sein, sprich bis Donnerstag, 22 Uhr. Begleitend zu der Konzert-Premiere wird Limited Edition Live At Red Rocks Merchandising (T-Shirt und Poster) erhältlich sein, ebenfalls nur für die Dauer von 24 Stunden.

Gojira sind derzeit im Studio und stellen ihr kommendes Album fertig. Das letzte Werk Magma erschien 2016, war für zwei Grammys nominiert („Best Metal Performance“ und „Best Rock Album.“) und kam auf Platz 14 der deutschen Charts.