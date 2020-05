Grey Daze: Chester Benningtons Sohn, Jamie Bennington, dreht das Video für „Soul Song“

Grey Daze, haben mit Chester Bennington eine der bekanntesten Stimmen der modernen Rockmusik hervorbrachten. Heute haben sie die vierte Single, Soul Son„, veröffentlicht. Bei dem Video führte Benningtons Sohn Jaime Regie.

„Jaime an der Aufnahme von Soul Song beteiligt zu haben, bedeutete für uns alle so viel„, erklärt Grey Daze-Mitbegründer und Schlagzeuger Sean Dowdell. „Es war einer dieser Momente, in denen sich der Kreis schloss und wir uns daran erinnerten, Chester in einem noch jüngeren Alter als Jaime kennengelernt zu haben, und jetzt mit seinem Sohn aufzunehmen… es war ein Höhepunkt der Aufnahme von Amends. Jamie ist ein aufstrebender Filmemacher, und als er uns anbot, dieses Video zu drehen, konnten wir uns keinen besseren Weg vorstellen, diesen Song zu präsentieren.“

Jaime Bennington erläuterte seine Vision für das Video: „In diesem Musikvideo geht es um meine spirituelle Verbindung zur anderen Seite und meine buchstäblichen Erfahrungen mit der schwer fassbaren und manchmal unverständlichen Gegenwart meines Vaters nach seinem Tod. In Soul Song geht es um die vielen Wege, auf denen wir zur Erleuchtung, zum Wissen kommen, und um die vielen Wege, auf denen wir von selbigen abkommen können. Dies ist meine persönliche Erfahrung damit„.