Kommenden Freitag (19. Januar) erscheint das neue Album Polaroids der Karlsruher Grizzly via Department Musik. Gestern Abend ist die neue Single Firefighter der Heavy Pop-Punks erschienen, die zwar das Tempo verglichen zu den Vorgänger-Singles ein wenig rausnimmt, dennoch aber nichts an Spaß und Intensität vermissen lässt. Das Album könnt ihr hier vorbestellen.

Die Band um die beiden Sänger Zig und Kev geht passend dazu – mit der Erfahrung als Support der Emil Bulls auf deren letzter Tour – auch auf Headliner-Tour.

„HOW TO F*CK UP 6 LIVES AT ONCE“–Tour

19.01. Hamburg, Hafenklang

20.01. Osnabrück, Bastard Club

24.01. Nürnberg, Z-Bau

25.01. München, Backstage

26.01. Leipzig, Naumanns

27.01. Berlin, Privatclub

03.03. Köln, Jungle Club

16.03. Karlsruhe, Substage Café

Kommentare

