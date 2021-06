Hall Operation Festival Vol. 2 in Hanerau-Hademarschen am 03.07.2021 (Vorbericht)

Event: Hall Operation Festival Vol. 2

Bands: Thundermother, Powerslave, StormWarrior, ProjectPriest

Ort: Hademarscher Hof, Hanerau-Hademarschen, Schleswig-Holstein

Datum: 03.07.2021

Kosten: 99 €

Tickets unter: frankolschewski13@gmx.de, Tel. 04872/2733

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hard Rock, Heavy Metal

Veranstalter: Hademarscher Hof

Link: https://www.facebook.com/events/3899618253467293

Zum zweiten Mal findet inmitten von Schleswig-Holstein das Hall Operation Festival statt. Geboren ist das Festival in der Corona-Pandemie-Zeit zur Unterstützung von Bands und Technikern, die aus genau diesem Grund in Schwierigkeiten sind.

Auftrittsmöglichkeiten sind mau, Festivals und Konzerte finden so gut wie nicht statt. Somit haben es Bands und Techniker derzeit schwer, Einnahmen zu generieren. Um dem entgegenzuwirken, setzten sich im vergangenen Jahr ein paar Enthusiasten inmitten des Nichts von Schleswig-Holstein zusammen und organisierten ein Festival. Verrückter kann man fast nicht sein. Bei der ersten Ausgabe des Hall Operation Festival zahlten 50 Zuschauer 125 Euro Eintrittsgeld, um einen Abend mit Bon Scott, ProjectPriest, Motorizer und Helgrindur zu verbringen.

Jetzt, ein Jahr später, kann die Truppe noch immer nicht auf das Rockharz. Also wird nach Bekanntgabe der neuesten Corona-Regeln wieder eine Neuauflage des Festivals geplant. Nur fünf Wochen Vorlauf stehen zur Verfügung. 15 Bands wurden angeschrieben, bis auf eine meldeten sich alle zurück. Herausgekommen ist ein gemischtes, launiges Line-Up. Die Kalkulation ergibt bei einem ausverkauften Saal 99 Euro Eintritt. 125 Gäste lassen die Behörden zu. Seit neuesten Vorgaben ist ein Sitzkonzert nicht mehr vorgeschrieben. In der Kürze der Zeit konnten natürlich keine Sponsoren gefunden werden. Die Bierpreise werden mit 2,50 Euro moderat bleiben. So wird sich eine kleine enthusiastische Fangemeinde auf einem kleinen Festival vergnügen. Die Möglichkeit, mit den Bands in Kontakt zu treten, sind bei solch einem kleinen Gig natürlich gegeben. Mehr familiäres Flair und Nähe zu den Stars geht nicht. Alle Bands haben die Möglichkeit, ihren Merch in dem frisch renovierten Saal des Hotels zu präsentieren. Festivalshirts wird es in kleiner Stückzahl ebenso geben.

Die Mädels von Thundermother werden natürlich als Headliner geführt und als Letztes spielen. Powerslave, StormWarrior und ProjectPriest werden euch bis dahin gut unterhalten.

Ihr habt Lust, einen Tag ein Festival zu erleben, an das ihr noch lange zurückdenken werdet? Ihr habt Lust, der Branche zu helfen? Ihr habt Lust auf gute Musik und lecker Schnitzel?

Tickets gibt es ausschließlich in Vorverkauf bei Susanne und Frank Olschewski direkt im Hademarscher Hof. 25557 Hanerau-Hademarschen, Telefon 04872-2733, E-Mail: frankolschewski13@gmx.de

Es sind nur noch knapp 50 Tickets vorhanden.