„Támsins likam„, das 2018 erschienene aktuelle Album der faröischen Doom-Band Hamferð, wurde für den „Nordic Council Music prize„-nominiert. Es bildet gemeinsam mit seinem zwei Vorgängern von 2010 bzw. 2013 eine Trilogie, deren Fertigstellung knapp zehn Jahre umspannt. Obwohl „Támsins likam“ sechs Tracks enthält, sollte es als Gesamtwerk verstanden werden, dessen einzelne Stücke einander auf unterschiedliche Art stützen und ergänzen.

Mit jeder ihrer fertigen Veröffentlichungen gelang Hamferð die Integration alter Gesangstraditionen ihrer Heimat in eine zeitgenössische musikalische Sprache, und „Támsins likam“ zeigt eine stilistisch wie handwerklich weiter ausgereifte Band, was das Album zu einem musikalischen Kunstwerk macht, das über die Doom-Szene hinaus Anklang findet.

Die Band kommentiert ihre Nominierung für den Preis folgendermaßen: „‚Támsins likam‘ war von Anfang an als zusammenhängendes Musikstück gedacht, also freuen wir uns, für einen so renommierten Preis in der Kategorie Komposition vorgeschlagen worden zu sein. Diese Ehre bestätigt uns, dass wir es geschafft haben, unsere musikalischen und konzeptionellen Vorstellungen so zu vermitteln, dass sie dem Hörer etwas bedeuten. Eine schönere Ermutigung kann man sich kaum wünschen.“

Die Auszeichnung für besonders kreative und praktisch aufgeführte Musik wird seit 1965 vergeben. Ursprünglich erhielten Komponisten aus nordeuropäischen Staaten sie alle drei Jahre, doch seit 1990 kürt man jährlich abwechselnd lebende Komponisten, Einzelkünstler oder Gruppen. 2018 sind erstere an der Reihe. Der Gewinner des mit 350.000 Dänischen Kronen dotierten Preises wird am 30. Oktober in Oslo bekanntgegeben.

„Támsins likam“ erschien in diesem Januar über Metal Blade Records. Auszüge und Videoclips dazu findet ihr auf metalblade.com/hamferd.

HAMFERÐ sind:

Jón Aldará – Vocals

John Egholm – Gitarre

Theodor Kapnas – Gitarre

ísak Petersen – Bass

Esmar Joensen – Keyboards

Remi Johannesen – Drums

HAMFERÐ live:

13/07/18 – FO – Syðrugøta – G! Festival

18/08/18 – NO – Borre – Midgardsblot

05/10/18 – DE – Paderborn – Metal Inferno

06/10/18 – BE – Saint-Georges-Sur-Meuse – From Dusk Till Doom

16/05/19 – IS – Reykjavík – Metalfest

