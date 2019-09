Hathors: Grunge-Paket on the Road: neue Tourdaten mit 24/7 Diva Heaven

Schon länger ist es etwas still um das Schweizer Grunge-Trio Hathors. Seit der Veröffentlichung der Single Sleepwalker im letzten Jahr ist in der Band aber auch einiges passiert, nicht zuletzt diverse Formationswechsel.

Jetzt sind sie wieder am Start: Gefestigt und bereit die heimischen Clubbühnen etwas anzuheizen! Mit dabei sind die Berliner Mädels von 24/7 Diva Heaven, die im letzten Jahr ihre erste EP Superslide veröffentlicht haben.

Ein ordentliches Grungepaket also! Die dazugehörigen Termine gibt es hier:

18.11.2019 – DE Mainz, Kulturcafe

19.11.2019 – DE Karlsruhe, P8

20.11.2019 – DE Freiburg, Slow Club

21.11.2019 – CH Olten, Coq D’or

22.11.2019 – CH Winterthur, Gaswerk

23.11.2019 – CH Kreuzlingen, Horst Klub

Davor spielen Hathors am 04.10. außerdem noch das Up In Smoke Festival in Pratteln. Es gibt also einige Gelegenheiten die drei live zu sehen!

