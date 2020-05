Headbangers Open Air Festival 2020: Info vom Veranstalter

Auch das diesjährige Headbangers Open Air Festival in Brande-Hörnerkirchen steht vor dem aus. Veranstalter Thomas informiert:

„Es ist inzwischen davon auszugehen, dass HOA 2020 ausfällt, das gestrige Schreiben des Ordnungsamtes macht wenig bis keine Hoffnungen für 2020.

Bis zur endgültigen Absage lassen wir aber den Mai und Juni noch mal verstreichen in der Hoffnung auf ein Wunder.

Die Karten bleiben natürlich gültig für 2021 .

Looks like we`ll have to cancel HOA 2020 very soon , authorities latest instructions don`t give much hope for a festival in 2020.

Until our final cancellation we wait till end of june , hoping for a miracle.

tickets remain valid of course for 2021